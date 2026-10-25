Con frio, música, turistas y nacionales, las catrinas toman paseo de la Reforma

Desfile de Catrinas (Adolfo López)

El cielo nublado y el frío de otoño acompañaron este 25 de octubre a las familias que se reunieron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para presenciar la edición 13 del Desfile de Catrinas, una celebración que con los años ha ganado popularidad entre mexicanos y extranjeros, quienes llegaron desde temprano para conseguir un buen lugar.

A pesar de las bajas temperaturas, niños, jóvenes y adultos esperaban con emoción el paso de los contingentes. La celebración comenzó con vehículos adornados para la ocasión, entre ellos automóviles clásicos y algunos Ferrari conducidos por personas caracterizadas como catrinas, que llamaron la atención de los asistentes.

En punto de las 18:00 horas comenzó el desfile principal, acompañado de música típica mexicana y participantes con diferentes vestuarios. Algunas catrinas lucían vestidos largos, similares a los de quinceañeras, mientras otras llevaban los tradicionales sombreros y atuendos elegantes que caracterizan a este personaje del Día de Muertos.

También desfilaron catrinas con vestimentas prehispánicas, trajes típicos de Veracruz, atuendos de vaqueros y otras caracterizaciones que representaban distintas regiones y tradiciones de México.

Turistas disfrutan del desfile

Desfile de Catrinas (Adolfo López)

Entre el público destacaba la presencia de turistas provenientes de Inglaterra, España, Francia, Japón y Corea, quienes disfrutaban por primera vez de esta celebración. Algunos observaban sorprendidos los vestuarios, mientras otros recorrían las calles con cámaras fotográficas para capturar cada detalle.

Uno de los visitantes extranjeros comentó que era su primera experiencia fotografiando un evento de este tipo. Explicó que solicitó permiso para ingresar al recorrido y tomar imágenes de los participantes, lo que le permitió vivir el desfile desde una perspectiva similar a la de los fotógrafos de prensa.

La emoción también se reflejaba entre los asistentes nacionales, quienes aprovecharon para tomarse fotografías con las catrinas y disfrutar del ambiente festivo junto a sus familias.

Una tradición para todas las edades

Desfile de Catrinas (Adolfo López)

Entre los contingentes participaron desde niñas de aproximadamente cinco años hasta adultos mayores de 60, quienes desfilaron acompañados de familiares, amigos y agrupaciones de danza.

Una de las participantes contó a La Crónica de Hoy que viajó desde Nezahualcóyotl, Estado de México, para formar parte del desfile por primera vez. Explicó que estaba emocionada por participar junto con varios integrantes de su grupo de danza, con quienes decidió compartir esta experiencia.

La mujer, quien portaba un traje tradicional de chiapaneca, relató que tardó alrededor de cuatro horas en realizar su maquillaje, pese a que recibió ayuda durante el proceso. Además, explicó que su vestuario tuvo un costo aproximado de ocho mil pesos, mientras que el maquillaje representó un gasto adicional cercano a los mil pesos, por lo que su caracterización requirió una inversión de alrededor de nueve mil pesos.

Conforme avanzó la noche, después de las 18:30 horas, el frío comenzó a sentirse con mayor intensidad. Sin embargo, las familias permanecieron en sus lugares, mientras los aplausos, gritos y la música acompañaban el paso de las catrinas.

Entre fotografías, vestidos coloridos y caracterizaciones tradicionales, la celebración continuó reuniendo a personas de distintas edades y nacionalidades, quienes, pese al frío, disfrutaron de una tarde dedicada a una de las tradiciones más representativas de México.