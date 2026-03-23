Gobierno de Texcoco inaugura nuevas instalaciones del CRETEX

El Gobierno Municipal de Texcoco inauguró las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Texcoco (CRETEX), un espacio que fue modernizado y ampliado con el objetivo de mejorar la atención a personas que requieren servicios de rehabilitación integral.

Durante el evento, autoridades municipales y estatales destacaron que, a 20 años de su creación, el CRETEX se consolida como uno de los centros más importantes en su tipo en la entidad, gracias a su renovación y a la incorporación de nuevos servicios especializados.

En la ceremonia estuvieron presentes la presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón; el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez; así como representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, quienes reconocieron el esfuerzo para fortalecer la atención a personas con discapacidad.

La directora del CRETEX, Laura Nayeli Albarrán Huescas, explicó que el centro ofrece atención integral a los pacientes, abordando no solo aspectos físicos, sino también emocionales y sociales. Detalló que cada persona recibe una valoración médica inicial para definir su diagnóstico y plan de tratamiento.

Asimismo, destacó que el centro cuenta con un equipo multidisciplinario que brinda servicios de terapia física, ocupacional, de lenguaje y atención psicológica, además de áreas especializadas como pediatría y estimulación temprana para niñas y niños.

Por su parte, Juan Villa Martínez, titular de Atención a la Discapacidad del DIFEM, señaló que la modernización del CRETEX representa un avance significativo en la inclusión y atención digna de las personas con discapacidad. Subrayó que esta inversión no solo mejora la infraestructura, sino que amplía las oportunidades de atención para quienes más lo necesitan.

En su intervención, Yesenia Armas Tobón resaltó el valor humano del centro, al señalar que más allá de ser un espacio físico, el CRETEX es un lugar donde las personas encuentran apoyo, atención profesional y esperanza. Además, en el marco del Día de las Personas con Síndrome de Down, realizó una dinámica simbólica usando calcetines diferentes, para promover la inclusión y reconocer la diversidad.

La presidenta del DIF municipal también destacó que las nuevas instalaciones incluyen una alberca de rehabilitación y un salón multisensorial, diseñados para fortalecer los procesos terapéuticos de los pacientes.

El presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, recordó los inicios del centro y destacó que este proyecto comenzó en 2006, durante la administración del hoy senador Higinio Martínez Miranda. Señaló que, dos décadas después, se logra su renovación para responder a las necesidades actuales de la población.

Asimismo, agradeció el respaldo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como del gobierno estatal y del cabildo local por apoyar la asignación de recursos para este proyecto.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, la intervención abarcó una superficie de más de 2 mil 200 metros cuadrados, donde se realizaron trabajos como la instalación de un tanque terapéutico, renovación de instalaciones eléctricas, colocación de piso podotáctil, pintura, murales y equipamiento general.

La obra tuvo una inversión de 11 millones de pesos provenientes de recursos propios del municipio. Con estas acciones, el Gobierno de Texcoco busca fortalecer la atención a la población y consolidar espacios que promuevan la inclusión, la salud y el bienestar social.