Por primera vez, Congreso CDMX entrega la medalla al Mérito a la Salud

Por primera vez, Congreso CDMX entrega medalla al Mérito a la Salud (Jennifer Garlem)

Por primera vez, el Congreso de la Ciudad de México entregó la medalla al Mérito a la Salud como un acto de reconocimiento a la labor que hacen médicas, médicos, psicólogas, psicólogos, practicantes de la medicina tradicional, altruistas, investigadores, docentes y más que hacen aportaciones para que todas y todos tengan acceso a la salud.

Al hacer el posicionamiento como presidenta de la Comisión de Salud, la diputada Valeria Cruz, de Morena, destacó que el trabajo de las y los galardonados es importante porque trasciende y su ejemplo inspira.

“A nombre de la Comisión de Salud, les expreso nuestro más profundo respeto, reconocimiento y gratitud, que esta medalla sea un impulso para seguir construyendo y transformando una Ciudad de México más justa, más humana y saludable”, indicó la legisladora.

Ante la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, y otros invitados, se entregó el galardón a 8 categorías en donde cientos de profesionales de la salud fueron postulados por su trayectoria, aportación a la sociedad e investigación.

Los galardonados

En la categoría de “Atención a la Salud”, el doctor Jesús Emmanuel Rosas Nava recibió la presea por su trayectoria de más de 20 años, que destaca por integrar atención clínica de alta especialidad, innovación quirúrgica, investigación científica y formación de nuevas generaciones de médicos.

Además es pionero en la incorporación de técnicas de mínima invasión, laparoscopía y cirugía robótica en el sistema público de salud, ampliando las oportunidades de tratamiento para miles de pacientes; y fundador de la primera escuela de cirugía laparoscópica y robótica en urología en el Hospital General de México.

En el área de “Promoción de la Salud”, el reconocimiento fue para el doctor Samuel Vargas Trujillo, por su trabajo en el ámbito de la hematología.

Mientras que en el rubo de “Salud Mental”, se entregó al colectivo “Poner la Salud en las Manos del Pueblo” integrada por los psicólogos Jesús Omar Manjarrez Ibarra, Mario Carranza Aguilar, Jesús Segura Hidalgo y José Joel Vázquez, quienes por más de 40 años construyen redes de apoyo, espacios de contención emocional y modelos de intervención comunitaria, demostrando que la salud mental no puede entenderse sin comunidad.

En “Trabajo Social”, el reconocimiento fue para la maestra Verónica Martínez Velasco, que gracias a su trabajo, se establecieron criterios, procedimientos y estándares para una atención humana, integral y eficiente, dignificando la labor del trabajo social en la salud.

Galardonados junto con la diputada Valeria Cruz y la secretaria de Salud de la CDMX, Nadine Gasman

“Acciones Altruistas”, fue para la Asociación Civil “Visibilizando Voces A.C.”, representada por Alejandra Portillo Salgado, asociación que durante más de 15 años ha trabajado por quienes históricamente han sido invisibilizados, especialmente poblaciones de la diversidad sexogenérica y comunidades en condiciones de marginación, la labor de esta asociación en la promoción de derechos, el acompañamiento social y el acceso a servicios de salud ha impactado de manera directa en la vida de miles de personas.

Por “Acciones Humanitarias”, se resaltó la labor de Gabriela de la Torre Mercado fundadora de la organización “México Sonríe”, que atiende a pacientes oncológicos con donación de miles de medicamentos, elaboración y donación de pelucas oncológicas, acompañamiento emocional a pacientes y familiares “con sus acciones dignifican la enfermedad, acompañan el dolor y construyen comunidad”.

En la categoría de “Medicina Tradicional”, se entregó a la “Comunidad de Casas de Medicina Tradicional y Partería Indígena en México”, representada por las médicas tradicionales Amparo Calderón Soto y Griselda Isabel Soriano Carreño, su trabajo por la preservación y fortalecimiento de los saberes ancestrales en materia de salud.

En la categoría de “Docencia”, se otorga a la Dra. Olga Marina Robelo Zarza, quien ha contribuido de manera directa a la formación de profesionales en salud, particularmente en el ámbito del trabajo social y la salud mental, su participación en la creación de la Especialización en Trabajo Social en Salud Mental de la Universidad Nacional Autónoma de México, refleja un compromiso con la profesionalización del sector, incorporando un enfoque interdisciplinario, con rigor académico y perspectiva de derechos humanos.

Finalmente, en la categoría de “Investigación”, se reconoció a la doctora Verónica Pérez de la Cruz; investigadora nacional nivel III, ha hecho aportaciones en la neurobioquímica, lo que ha permitido identificar nuevas vías fisiopatológicas, generando implicaciones relevantes para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Es fundadora del Laboratorio de Neurobioquímica y Conducta del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.