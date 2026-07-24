EdoMéx realiza más de mil 200 servicios veterinarios gratuitos y concreta 29 adopciones por el Día Mundial del Perro





Con motivo del Día Mundial del Perro, conmemorado el pasado 21 de julio, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) realizó mil 235 servicios gratuitos de bienestar animal y concretó 29 adopciones responsables durante jornadas simultáneas en los municipios de Toluca y Chicoloapan.

Las actividades estuvieron orientadas a fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y facilitar el acceso de la población a servicios veterinarios gratuitos.

En Toluca se llevaron a cabo 123 esterilizaciones, 175 desparasitaciones, 29 consultas veterinarias y siete aplicaciones de vacuna antirrábica.

En Chicoloapan, las autoridades reportaron 200 esterilizaciones, 483 desparasitaciones, 150 vacunas antirrábicas y 39 consultas médicas, cifras que, según la Cepanaf, correspondieron a una de las jornadas de atención veterinaria con mayor participación ciudadana.

Además de los servicios médicos, las jornadas incluyeron una caminata por el bienestar animal, exhibiciones de deporte canino de obstáculos, concursos, registro de animales de compañía, un mural colectivo con huellas de mascotas y módulos para promover la adopción responsable.

Como resultado de estas actividades se formalizaron 29 adopciones de perros, de las cuales 11 se realizaron en Toluca y 18 en Chicoloapan.

La directora general de la Cepanaf, Alma Diana Tapia Maya, reconoció la participación de las familias asistentes y destacó la importancia de fortalecer las acciones de cuidado y protección hacia los animales de compañía.

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna señaló que este tipo de jornadas buscan promover la esterilización, la vacunación, la adopción responsable y el bienestar de perros y gatos como parte de las políticas estatales en materia de protección animal.