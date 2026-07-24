Lideran BJ y MH como las alcaldías con menor percepción de inseguridad en CDMX

Blindar BJ Blindar BJ (La Crónica de Hoy)

La alcaldía Benito Juárez es la mejor calificada en percepción de seguridad de la Ciudad de México, donde sólo el 17.4 por ciento de su población declaró que la demarcación es un lugar inseguro para vivir, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) del INEGI.

De marzo a julio del 2026, esa demarcación pasó de 16.4 a 17.4 en porcentaje de percepción de inseguridad.

Después, el listado ubica a la alcaldía Miguel Hidalgo, donde 39.3 por ciento de los vecinos la consideraron insegura, aún con el buen lugar evaluado, ese territorio subió tres puntos en percepción negativa desde la última encuesta.

En tercer lugar, Coyoacán cayó de 44.6 a 43.2 de habitantes que se sienten inseguros; luego, la alcaldía Milpa Alta también arrojó resultados positivos, de 53.2 a 48.4 de entrevistados que piensan que es un sitio riesgoso.

La alcaldía Tlalpan bajó 8.2 puntos en percepción de inseguridad, de 57.9 en marzo a 49.7.

Así, la alcaldía Cuauhtémoc se mantuvo en 52.4 por ciento de habitantes que se sienten inseguros — un punto abajo desde marzo — seguido de Cuajimalpa de Morelos, con 53.4 por ciento — 6.3 por ciento más de vecinos del poniente que calificaron mal al territorio y Venustiano Carranza con 56.8 por ciento.

Magdalena Contreras disminuyó de 58.5 a 57 por ciento.

La alcaldía Álvaro Obregón disminuyó el número de habitantes obregonenes que se sienten inseguros, de 62.1 a 58.2 por ciento en tres meses.

Iztacalco bajó 5.8 por ciento de vecinos que creen que la “casa de la sal” es insegura, con 59.3 por ciento en el último resultado.

En los últimos lugares, en la alcaldía Azcapotzalco, 3.5 por ciento más de “chintololos” más contestaron que es un sitio inseguro para vivir, de 59.3 a 62.8.

Tláhuac pasó de 69.9 a 65.2 en percepción de inseguridad, sigue Gustavo A. Madero con 69 por ciento — 5.3 por ciento más sensación de inseguridad desde la última encuesta y Xochimilco, con 69.6 por ciento — 2.7 por ciento arriba en percepción negativa —.

En el último puesto se ubica la alcaldía Iztapalapa, con 73.3 por ciento de vecinos que se sienten inseguros, 2.3 por ciento arriba de marzo a julio.

La alcaldía Benito Juárez suma trimestres continuos en primer lugar en la capital del país, donde ocho de cada 10 habitantes se sienten seguros de vivir en la alcaldía.

El alcalde Luis Mendoza declaró que estas cifras son resultado de la estrategia de “Orden y Seguridad”.

“Vecinas y vecinos, de nueva cuenta hoy el INEGI ubica a Benito Juárez como la alcaldía más segura de la Megalópolis, esto es un logro conjunto que merece ser reconocido, porque ser los número uno en seguridad se debe al enorme compromiso que nuestros elementos de Blindar BJ360° ponen día a día para protegernos. Más allá de cifras, esta encuesta muestra que cuando hay un esfuerzo coordinado la ciudadanía lo reconoce. Vamos por buen camino y no nos vamos a detener, al contrario, estos resultados nos impulsan para seguir dando lo mejor de nosotros y que Benito Juárez siga siendo el mejor lugar para vivir”, destacó el alcalde.

Agregó que su administración ha realizado una importante inversión para reforzar el parque vehicular de Blindar BJ360° y con ello, fortalecer las labores de vigilancia y protección civil, lo cual, también ha permitido que cambie la percepción de las personas hacia la imagen de los policías, generando mayor cercanía y confianza.