Atizapán construye pozo en beneficio de más de 15 mil habitantes con recursos municipales

Atizapán de Zaragoza ha logrado consolidar y potenciar la inversión destinada al desarrollo urbano e infraestructura comunitaria empleando de manera exclusiva sus recursos propios para la construcción del proyecto de bienestar social Pozo Profundo de Agua Entubada en la colonia México 86.

Esta obra fue posible gracias a la del gobierno local encabezado por Pedro Rodríguez Villegas. Actualmente la obra tiene un avance de desarrollo del 95%, encontrándose en su fase final antes de entrar en operación para beneficiar aproximadamente a 15 mil 130 ciudadanos de la región.

La planeación, supervisión y ejecución técnica de este nuevo complejo hidráulico ha estado a cargo de la Dirección de Obras Públicas local, instancia que diseñó el proyecto con el propósito de mejorar en los rezagos acumulados respecto al desabasto de agua.

El beneficio directo impactará a dos regiones de la demarcación: en primer lugar, a la colonia México 86, donde residen 7 mil 183 pobladores, y en segundo lugar, a la colonia UAM, la cual alberga a 7 mil 947 habitantes.

Al robustecer la red de distribución local y asegurar un acceso continuo y digno al agua potable para cientos de hogares, el gobierno municipal no solo atiende una de las demandas más sensibles e históricas de la población, sino que implementa una alternativa de largo alcance diseñada para sostener el crecimiento de la comunidad durante las próximas décadas.

Los trabajos contemplan una excavación vertical especializada que en este momento ya alcanza una profundidad de 250 metros; asimismo, se ha llevado a cabo la colocación de tuberías de acero al carbón de alta resistencia para garantizar la durabilidad de la estructura interna.

Además, incluye la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad para 180 mil litros, una caseta de cloración para garantizar la calidad del agua destinada al consumo humano, una caseta de control, acometida eléctrica, caseta de vigilancia, barda perimetral y las obras necesarias para su incorporación a la red municipal.

El Gobierno de Atizapán refleja su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, mediante inversiones que contribuyen a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de miles de familias atizapenses.