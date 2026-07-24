Continúa en CDMX la regularización de vehículos eléctricos personales (Camila Ayala Benabib)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que continúa el proceso de registro y regularización de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP) que circulan en la Ciudad de México, un trámite que inició el pasado 1 de julio y que permanecerá disponible para las personas usuarias.

El objetivo del registro es brindar certeza jurídica a las personas propietarias, fortalecer la seguridad vial y conformar un padrón actualizado de las unidades de movilidad eléctrica personal que operan en la capital. Asimismo, exhortó a las y los propietarios a realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos antes de que entren en vigor las sanciones contempladas en la normatividad.

La Semovi precisó que el trámite está dirigido a quienes poseen Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE) y Vehículos Eléctricos Personales (VEP) que circulan en la Ciudad de México. El procedimiento se realiza en línea mediante la Ventanilla Única de Trámites de la dependencia.

Al concluir el proceso, las personas propietarias de un VEMEPE obtendrán placas, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME). En el caso de los VEP, recibirán el Distintivo de Movilidad Eléctrica y una constancia de inscripción al padrón de la SEMOVI.

La dependencia explicó que los VEMEPE son aquellos que cuentan con un motor eléctrico cuya potencia va de 250 watts a un kilowatt (kW) y pueden superar una velocidad de 25 kilómetros por hora.

Estos se clasifican en tipo A, con un peso menor a 35 kilogramos, y tipo B, con un peso de entre 35 y 350 kilogramos. Por su parte, los VEP cuentan con un motor de menos de 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Para realizar el registro, las personas interesadas deberán ingresar a la Ventanilla Única de Trámites con su cuenta LLAVE CDMX y seleccionar el trámite denominado “Alta de Vehículo Eléctrico Personal”.

Posteriormente deberán cargar una identificación oficial vigente con fotografía, el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura o carta factura vigente—, el archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y un comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días.

En el caso de personas extranjeras, podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente como identificación oficial.

La plataforma también incorpora un catálogo de vehículos previamente integrado por los distribuidores, lo que facilita la identificación del modelo durante el registro. Una vez enviada la documentación, la Semovi revisará la información y notificará el resultado por correo electrónico.

Si la solicitud es validada, la persona solicitante deberá cubrir los derechos correspondientes y posteriormente elegir la fecha y hora de su cita en un Módulo de Control Vehicular, donde presentará la documentación original para concluir el trámite.

Al finalizar el procedimiento, los propietarios de un VEMEPE recibirán placas, tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica, mientras que quienes registren un VEP obtendrán el distintivo, integrado por dos calcomanías —una vertical y una horizontal—, además de la constancia de inscripción al padrón de la Semovi.

La dependencia indicó que, una vez concluido el periodo de regularización, las personas usuarias deberán portar la placa y/o el Distintivo de Movilidad Eléctrica, según corresponda, respetar las vialidades autorizadas y cumplir con las disposiciones de seguridad vial aplicables. Para resolver dudas sobre el proceso, la ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales de la Semovi.