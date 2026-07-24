Edomex mejora percepción de seguridad en ocho ciudades durante segundo trimestre de 2026: ENSU

El Estado de México registró una mejora en la percepción de seguridad en las ocho ciudades evaluadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La medición, correspondiente al periodo abril-junio de 2026, muestra que, en comparación con el primer trimestre del año, todas las ciudades mexiquenses incluidas en la encuesta reportaron una disminución en el porcentaje de personas que consideran inseguro vivir en su localidad.

Nezahualcóyotl registró la mayor reducción en la percepción de inseguridad a nivel nacional, con una disminución de 14.2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Le siguieron Atizapán de Zaragoza, con una reducción de 10.8 puntos; Naucalpan de Juárez, con 9.8; Ecatepec, con 8.9; Cuautitlán Izcalli, con 6.9; Toluca, con 4.5; Tlalnepantla de Baz, con 1.5, y Chimalhuacán, con un punto porcentual.

Los resultados representan el segundo trimestre consecutivo en el que las ocho ciudades mexiquenses muestran una mejora en este indicador de percepción ciudadana.En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la gobernadora Delfina Gómez destacó los resultados de la ENSU y señaló que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno continuará como parte de la estrategia de seguridad en la entidad.

A través de sus redes sociales, la mandataria indicó que en la reunión se revisaron los datos publicados por el INEGI y afirmó que el trabajo conjunto busca fortalecer las condiciones de seguridad para la población mexiquense.

El Gobierno del Estado de México atribuyó la mejora en la percepción de seguridad al fortalecimiento de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como a las acciones desarrolladas en conjunto con entidades de la región centro del país dentro de la estrategia metropolitana para la construcción de la paz.