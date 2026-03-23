Semana Santa 2026: ¿quién será el Cristo de Iztapalapa y cuándo será el Viacrucis? (Cuartoscuro)

Este 2026 se llevará a cabo la representación número 183 de la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Esta celebración, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, está próxima a realizarse y será un joven, recién egresado de la carrera de medicina, quien personifique el papel más importante de la representación.

Este evento, con cobertura nacional, deja una derrama económica de más de 250 millones de pesos y este año se espera la asistencia de más de 2 millones de personas.

Aquí te decimos quién representará a Jesús de Nazareth en el Viacrucis de Iztapalapa 2026 en CDMX y cuál es la fecha del viacrucis.

¿Quién será Jesús de Nazareth en el Viacrucis de Iztapalapa este año?

Arnulfo Eduardo Morales García es un médico egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien representará a Jesús de Nazareth este 2026 en el Viacrucis de Iztapalapa.

Originario del barrio de San Lucas, Arnulfo García, un joven médico cirujano, fue seleccionado para la representación número 183 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa y llevará en sus hombros una cruz de más de 90 kilos durante casi 9 kilómetros.

Fue en su segunda solicitud que Arnulfo pudo conseguir el papel principal, que define como un orgullo y mucha responsabilidad:

“Representar a Jesús, el personaje más importante en la historia del mundo, es un orgullo, pero también conlleva una gran responsabilidad, tanto conmigo como con mi comunidad, que desde hace 183 años realiza esta representación”, compartió Arnulfo García en entrevista para La Prensa.

¿Cuándo será el Viacrucis de Iztapalapa este 2026?

El viernes 3 de abril de 2026 se llevará a cabo el tradicional Viacrucis, un recorrido que se desarrolla en los ocho barrios de Iztapalapa y culmina en el Cerro de la Estrella, con la representación de la crucifixión de Cristo.

Será en el llamado Viernes Santo cuando Arnulfo Eduardo Morales García represente a Jesús de Nazareth junto a Erika Yasmín Morales Hernández, licenciada en Derecho también egresada de la UNAM, quien interpretará a la Virgen María en el Viacrucis de Iztapalapa este año.