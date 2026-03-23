Vinculan a proceso, por delitos contra la salud, a implicado en asesinato de exlíder sindical del ISSSTE

Ataque Luis Miguel Victoria Ranfla. (Especial)

Un juez vinculó a proceso a uno de los presuntos responsables del asesinato de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente sindical del ISSSTE, fue asesinado el pasado 12 de marzo en la avenida Periférico, cuando circulaba en su vehículo.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina únicamente mantiene imputaciones hacia él por delitos contra la salud, dado que, aparentemente, habría sido detenido en posesión de drogas.

Otros dos sujetos están identificados como los ejecutores del homicidio, de los cuales en breve se esclarecerá su identidad, así lo detalló Antonio Onofre Polvo, coordinador de Delitos de Alto Impacto.

“Nos encontramos realizando diversas diligencias, entre ellas, seguimiento de cámaras públicas y privadas, realizando actos de investigación, así como otras técnicas de investigación con tema de datos conservados”, declaró Onofre Polvo.

El día de los hechos, un motociclista atacó a tiros al exlíder sindical a la altura de la colonia Isidro Fabela y tras el incidente, el automovilista perdió el control y avanzó hasta los carriles centrales, donde se impactó contra el muro de contención y provocó daños a otro vehículo.

Un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta disparó de manera directa a Victoria Ranfla mientras circulaba por la calle John F. Kennedy. Tras perder el control, el vehículo avanzó invadiendo los carriles centrales del Periférico donde se impactó contra el muro de contención ocasionando daños a otro vehículo.