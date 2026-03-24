CDMX despliega operativo de seguridad y movilidad por reinauguración del Estadio Azteca

Remodelación del Estadio Azteca: así luce por dentro a unas semanas de su reinauguración

El Gobierno capitalino alista un operativo de seguridad y movilidad para el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, programado para el próximo 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México, en lo que será la reapertura del recinto rumbo al Mundial de 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el dispositivo contempla acciones tanto dentro como fuera del estadio, así como en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, orden y movilidad durante el evento, considerado una prueba para la organización del torneo internacional.

El encuentro, que iniciará a las 19:00 horas, forma parte de los preparativos para el Mundial y marcará el regreso de actividades en uno de los recintos más emblemáticos del futbol. Las autoridades capitalinas anticipan la llegada de miles de asistentes y visitantes.

Despliegue de más de 10 mil elementos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se desplegarán 10 mil 835 elementos, de los cuales 8 mil 814 corresponden a corporaciones de la Ciudad de México y 2 mil 21 a fuerzas federales integradas en la llamada Fuerza de Tarea Conjunta.

El operativo incluye 472 vehículos, 247 motopatrullas, ambulancias, grúas, así como el uso de drones y un helicóptero del agrupamiento Cóndores para labores de supervisión aérea.

Dentro del estadio participarán más de 4 mil 600 policías, incluidos elementos de la Policía Auxiliar encargados de resguardar accesos, gradas y zonas de tránsito interno. También se implementarán acciones específicas contra la reventa de boletos en las inmediaciones.

En paralelo, se contempla vigilancia en corredores turísticos, zonas hoteleras y espacios públicos en las 16 alcaldías, ante la expectativa de una mayor afluencia de personas. En el Zócalo capitalino, donde se transmitirá el partido en una pantalla gigante, habrá un despliegue adicional de 2 mil 855 elementos.

Las autoridades indicaron que se instalarán filtros de seguridad, se realizarán patrullajes a pie y con drones, y se aplicarán cortes viales para el control de accesos y salidas.

Sin estacionamiento y con cierres viales en la zona

En materia de movilidad, el gobierno capitalino confirmó que no habrá estacionamiento para vehículos particulares en el estadio ni en su perímetro inmediato. Solo podrán ingresar unidades con acreditación, servicios de emergencia y residentes de la zona.

Se establecerá un polígono de seguridad que implicará cierres viales en avenidas como Santa Úrsula, Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y Gran Sur, en dirección al estadio.

Para mitigar el impacto, se habilitarán rutas alternas en vialidades como División del Norte, Insurgentes, Circuito Interior y Miguel Ángel de Quevedo, entre otras.

Un contingente de mil 882 agentes de tránsito se encargará de coordinar la circulación y aplicar los cortes necesarios, mientras que 240 motopatrullas darán acompañamiento a las selecciones, cuerpo arbitral y autoridades deportivas desde su llegada a la ciudad.

Además, se prevé la implementación de siete rutas peatonales de acceso al estadio, con acompañamiento de personal para orientar a los asistentes.

Sistema “última milla”





El plan de movilidad contempla el fortalecimiento del transporte público, con énfasis en las líneas 1, 2 y 9 del Metro, así como la ampliación de horarios hasta la 1:00 de la madrugada en distintos sistemas.

También se habilitarán rutas especiales de traslado desde puntos como Reforma, Polanco, Santa Fe, la colonia Roma y el Aeropuerto, con conexiones mediante Metro, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero.

Como parte del esquema, se implementará un sistema de transporte tipo “última milla”, que busca trasladar a los asistentes desde estaciones o puntos cercanos hasta las inmediaciones del estadio, donde el acceso final será peatonal.

El gobierno capitalino anunció además un programa de estacionamientos remotos, bajo el modelo “Park and Ride”, con salidas desde sitios como Auditorio, Santa Fe, Chapultepec, Polanco, Ciudad Universitaria y el Centro Histórico. Desde ahí, unidades de transporte público trasladarán a los asistentes hacia zonas cercanas al recinto.

Se habilitarán también bahías específicas para ascenso y descenso de taxis y vehículos de aplicación fuera del perímetro restringido, con el fin de evitar congestionamientos en la zona.

Las autoridades indicaron que algunas estaciones y servicios de transporte modificarán su operación habitual el día del evento, incluyendo ajustes en rutas concesionadas y suspensión temporal de actividades en centros de transferencia modal cercanos.

Evento en el Zócalo

Como parte de las actividades paralelas, el gobierno capitalino instalará una pantalla gigante en el Zócalo para la transmisión en vivo del partido, con acceso gratuito. El espacio contará con operativos de seguridad y control de aforo.

Para orientar a la población, se pondrán a disposición canales de información como Locatel y un chatbot oficial, además de señalización en campo y personal de apoyo en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades señalaron que el operativo no afectará el funcionamiento general de la ciudad y que los servicios públicos continuarán operando de manera regular.

El partido del 28 de marzo servirá como un ejercicio de prueba para evaluar la capacidad operativa de la capital de cara al Mundial de 2026, en el que la Ciudad de México será una de las sedes.