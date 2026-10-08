PAN garantiza triunfo en Cuajimalpa con Carlos Orvañanos en 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) apuesta por Carlos Orvañanos para conservar la alcaldía Cuajimalpa en las elecciones de 2027, al designarlo como Defensor de la Patria, la Familia y la Libertad.

Durante el Gran Encuentro Ciudadano y Militante, realizado en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, presentó al actual alcalde como la figura que encabezará el proyecto territorial del partido en Cuajimalpa rumbo al próximo proceso electoral.

Romero destacó que Carlos Orvañanos ha colocado a las familias en el centro de su gestión y aseguró que Acción Nacional confía en que mantendrá los resultados obtenidos en Cuajimalpa.

“Ha puesto en el centro de su servicio lo más importante que hoy existe, que es la familia, tu familia, tu mamá, tu papá, tus hijos. Estamos convencidos de que va a refrendar el triunfo y va a refrendar el gran gobierno”, afirmó.

Carlos Orvañanos y Jorge Romero. El alcalde de Cuajimalpa es designado como Defensor de la Patria, la Familia y la Libertad.

Durante el encuentro también fueron designados Luis Mendoza, en Benito Juárez, y Alessandra Rojo de la Vega, en Cuauhtémoc, como Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad en sus respectivas demarcaciones.

Luego de su designación, Carlos Orvañanos afirmó que asumirá la nueva responsabilidad con una agenda centrada en las familias y en los problemas cotidianos de los habitantes de Cuajimalpa.

“Asumo a cabalidad la defensa de la familia en Cuajimalpa. La gente no espera que los políticos discutamos más, espera que resolvamos seguridad, agua, movilidad, empleo, educación, salud y oportunidades para nuestros jóvenes”, señaló.

“Firmeza en los principios, pero apertura en el diálogo. Porque reconciliar no significa pensar igual, significa reconocer que el otro también forma parte de México y de Cuajimalpa”, agregó.

Durante la administración de Carlos Orvañanos, Cuajimalpa ha mejorado en seguridad, al mantener una reducción sostenida de los delitos de alto impacto.

Por ejemplo, entre enero y julio, la disminución de estos delitos fue de 11 por ciento, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. En tanto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó además una reducción de 40 por ciento en homicidio doloso y de más de 38 por ciento en robo de vehículo sin violencia.

El gobierno de Carlos Orvañanos reforzó también su capacidad de reacción con la puesta en marcha del Centro de Operación y Reacción (COR), que concentra videovigilancia, recepción de reportes ciudadanos y coordinación entre Policía Auxiliar, Policía Preventiva, Protección Civil, monitoristas y personal de atención telefónica.

Como parte de esa estrategia fueron instalados 60 tótems con 120 nuevas cámaras de videovigilancia, mientras que el programa Vecino Vigilante incorporó WhatsApp como una vía para canalizar alertas y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.