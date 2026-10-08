Disminuye 54% el robo de vehículos en Texcoco tras operación del Mando Unificado

El robo de vehículos en Texcoco disminuyó 54 por ciento tras 561 días de operación del Mando Unificado, estrategia de seguridad que reúne a autoridades de los tres niveles de gobierno para combatir los delitos en diferentes municipios del Estado de México.

De acuerdo con las estadísticas presentadas durante la Mesa de Paz, Texcoco se encuentra entre los 15 municipios que registraron una reducción en este delito, como resultado de los operativos y acciones coordinadas entre las corporaciones de seguridad.

Durante la reunión estuvo presente la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, así como presidentes municipales de las demarcaciones que forman parte de este esquema de seguridad en la región oriente de la entidad.

El presidente municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, reconoció el trabajo conjunto de las autoridades para reducir los índices delictivos y señaló la importancia de mantener la coordinación entre los municipios vecinos para atender los problemas de seguridad que afectan a la población.

En la presentación de los resultados, el general Raúl Martínez González, coordinador de la estrategia, dio a conocer las cifras relacionadas con el comportamiento del robo de vehículos durante los 561 días de operación del Mando Unificado.

Uno de los datos destacados fue que septiembre registró el menor número de incidencias de este delito desde el inicio del programa. Esta cifra representa un avance dentro de las acciones implementadas para prevenir el robo de automóviles y mejorar las condiciones de seguridad en la región.

El Mando Unificado forma parte de una estrategia que busca fortalecer la comunicación entre las corporaciones policiales y facilitar la realización de operativos conjuntos. Mediante este esquema, las autoridades pueden coordinar patrullajes, compartir información y realizar acciones preventivas en zonas donde se presentan problemas delictivos.

Entre los municipios que participan en estas labores se encuentran Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco, además de Texcoco.

La coordinación entre estas demarcaciones busca evitar que las diferencias territoriales dificulten la atención de los delitos, especialmente aquellos que pueden involucrar desplazamientos entre distintos municipios.

Por su parte, Gutiérrez Martínez reconoció la participación de los gobiernos federal y estatal en el fortalecimiento de las acciones de seguridad. También agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por la implementación de la Estrategia Operativa Oriente.

Esta estrategia contempla patrullajes e inspecciones preventivas permanentes para combatir delitos como el robo de vehículos, el homicidio y la extorsión, entre otros que afectan a las comunidades.

Las autoridades señalaron que la colaboración entre los tres niveles de gobierno permite establecer acciones conjuntas y dar seguimiento a los resultados obtenidos en materia de seguridad.

En el caso de Texcoco, la reducción reportada del robo de vehículos representa uno de los principales indicadores presentados durante la evaluación del Mando Unificado. Sin embargo, las autoridades buscan mantener los operativos para evitar que las cifras vuelvan a aumentar y continuar atendiendo las necesidades de la población.

El gobierno municipal destacó la importancia de mantener el trabajo coordinado con las corporaciones de seguridad y las administraciones de los municipios cercanos, debido a que la prevención de los delitos requiere acciones permanentes.

Con estos resultados, las autoridades buscan dar continuidad a las estrategias de vigilancia y prevención en la región oriente del Estado de México, con el objetivo de reducir los delitos y contribuir a la tranquilidad de las familias texcocanas.