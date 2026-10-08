Congreso CDMX desecha seis cambios de uso de suelo; señala fallas legales y técnicas

Congreso de la CDMX (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México desechó seis iniciativas ciudadanas para modificar el uso de suelo de seis predios en las alcaldías Coyoacán, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Tlalpan, al considerar que no cumplían con los requisitos legales o carecían de opiniones técnicas favorables.

Las propuestas contemplaban proyectos inmobiliarios y comerciales, entre ellos una tienda de autoservicio con oficinas; un hotel con restaurante y venta de bebidas alcohólicas; así como un edificio de siete niveles y espacios para viviendas.

Durante la discusión en el pleno, integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana señalaron inconsistencias en la documentación y los proyectos arquitectónicos, así como observaciones de dependencias capitalinas sobre los posibles impactos de algunas construcciones en los servicios, la movilidad, el drenaje y la infraestructura urbana.

Entre las instituciones que emitieron opiniones técnicas desfavorables sobre los proyectos se encuentran la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Movilidad.

Uno de los proyectos rechazados buscaba modificar el uso de suelo del predio ubicado en Centenario 277, en la colonia Del Carmen, Coyoacán, para construir una tienda de autoservicio y oficinas.

Otro planteaba permitir un hotel y restaurante con venta de bebidas alcohólicas en Monte Elbruz 140, en la segunda sección de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

En la colonia Roma Norte, el proyecto para el inmueble ubicado en San Luis Potosí 184 pretendía autorizar un edificio de siete niveles con un comercio en la planta baja.

En tanto, para el predio de Bahía de Todos los Santos 190, en la colonia Verónica Anzures, también en Miguel Hidalgo, se buscaba permitir una sala multifuncional, terraza y restaurante con venta de bebidas alcohólicas en una construcción de cuatro niveles.

Las otras dos iniciativas correspondían a un inmueble en avenida de las Fuentes 565, en Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, donde se pretendían permitir hasta tres niveles de construcción y 40 por ciento de área libre, y a un predio en Belisario Domínguez 28, en San Bartolo El Chico, Tlalpan, para autorizar tres niveles, al menos 40 por ciento de área libre y hasta 13 viviendas.

Los dictámenes fueron fundamentados en tribuna por los diputados Alejandro Carbajal González, Federico Chávez Semerena, Yuriri Ayala Zúñiga y Javier Ramos Franco, integrantes de la comisión, así como por su presidente, Israel Moreno Rivera.

Los legisladores señalaron que el desechamiento no representa un rechazo a la participación ciudadana ni al desarrollo urbano, sino que busca garantizar que las modificaciones al uso de suelo cumplan con la normatividad y consideren las condiciones de las zonas donde se pretenden realizar las obras.