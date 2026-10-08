Sin sorpresas, PAN “ destapó” a sus coordinadores de la defensa para Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa.

Alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega buscará repetir en el cargo en el 2027 (Especial)

Sin sorpresas, la dirigencia nacional del PAN “ destapó” a sus coordinadores de la defensa para las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Cuajimalpa, en la ciudad de México donde las actuales alcaldesa y alcaldes buscarán revalidar el triunfo de la oposición en las elecciones del 2027 donde se renovarán la 16 alcaldías de la capital del país.

Alessandra Rojo de la Vega, será la coordinadora s de la defensa del PAN para la alcaldía Cuauhtémoc , mientras que Luis Albertto Mendoza, repite para la alcaldía Benito Juárez, considerada la cuna del panismo en la Ciudad de México.

En tanto que Carlos Orvañanos buscará la reelección en la alcaldía de Cuajimalpa

Este jueves, Morena emitió su convocatoria para elegir a sus coordinadores municipales y alcaldes rumbo a las elecciones del próximo año.