Transforman calle con antecedentes de asaltos en Sendero Seguro en Los Bordos

La calle Encino, ubicada en la colonia Los Bordos, en la Sierra de Guadalupe, fue transformada en un Sendero Seguro con alumbrado público y murales inspirados en el mar, como parte de las acciones para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró el nuevo espacio y recorrió la vialidad acompañada de vecinos, quienes durante años enfrentaron problemas por la falta de iluminación y el temor a sufrir asaltos al transitar por la zona, principalmente durante la noche.

La calle fue decorada con diferentes imágenes relacionadas con la vida marina, entre ellas una ballena, una sirena y peces de distintos tamaños. Los colores azules predominan en los murales, que buscan cambiar la imagen de la vialidad y ofrecer un entorno más agradable para las familias.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó los cambios que se realizan en la región de San Andrés de la Cañada, donde también se llevan a cabo acciones relacionadas con el suministro de agua potable, la instalación de alumbrado público y la recuperación de espacios comunitarios.

De acuerdo con los habitantes, la falta de iluminación era uno de los principales problemas de la calle Encino, debido a que la oscuridad generaba condiciones de riesgo para quienes tenían que salir temprano a trabajar o regresar a sus hogares por la noche.

Areli Esmeralda García Villa, vecina de la zona, recordó que durante años las familias vivieron con poca iluminación y que algunas personas aprovechaban estas condiciones para cometer robos.

La habitante explicó que la situación provocaba temor entre los vecinos, quienes incluso evitaban salir de sus casas durante la noche para prevenir posibles incidentes.

Con la instalación del alumbrado y la intervención artística, señaló que ahora percibe una diferencia en el entorno de la colonia.

“Es una diferencia en nuestras casas y en nuestra colonia. Tan solo sales y es otro resplandor”, expresó.

También consideró que contar con iluminación representa un beneficio para las personas que deben levantarse temprano para acudir a sus empleos, ya que pueden transitar por la calle con mejores condiciones de visibilidad.

Por su parte, Víctor Mendoza, encargado del programa de mantenimiento y arte urbano del gobierno municipal, explicó que la vialidad tiene aproximadamente 80 metros de longitud y que se intervinieron alrededor de mil metros cuadrados con pintura y murales.

En los trabajos participaron cerca de 40 personas, quienes colaboraron en la elaboración de las imágenes que ahora decoran las paredes y diferentes superficies de la calle.

El funcionario explicó que la intervención surgió después de conocer los problemas de inseguridad que reportaban los vecinos, quienes señalaron que la falta de iluminación dificultaba el uso de este espacio público.

Indicó que el propósito de la estrategia es recuperar las calles para que las familias puedan utilizarlas y apropiarse de ellas, mediante acciones que mejoren tanto su apariencia como sus condiciones de iluminación.

Además de los murales, el alumbrado público forma parte de las mejoras realizadas en la vialidad. Ambos elementos buscan contribuir a que los habitantes cuenten con un espacio más visible y agradable para caminar.

La transformación de la calle Encino forma parte de las acciones de recuperación urbana que se realizan en distintas comunidades de Ecatepec, donde las autoridades buscan atender problemas relacionados con el deterioro de los espacios públicos y las condiciones de seguridad.

Los vecinos esperan que las mejoras permitan recuperar la convivencia en la zona y que las personas puedan volver a utilizar la calle sin el temor que anteriormente generaba la oscuridad.