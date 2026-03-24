CDMX prevé concluir siete bajopuentes de Tlalpan antes del Mundial 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México prevé concluir la rehabilitación de siete bajopuentes ubicados sobre Calzada de Tlalpan antes del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, como parte de un programa más amplio de intervención en infraestructura urbana.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que durante este año se contempló la intervención de 12 pasos a desnivel en esa vialidad, de los cuales cinco requirieron trabajos de reforzamiento estructural previo a su remodelación.

Según la mandataria, las obras en los siete bajopuentes restantes concluirán antes del arranque del torneo internacional, mientras que en los otros cinco los trabajos comenzarán una vez finalizada la etapa de reforzamiento.

Las acciones incluyen la reestructuración de espacios ocupados por comerciantes en estos puntos. Brugada señaló que, en coordinación con Servicios Metropolitanos (Servimet), se ha llevado a cabo un proceso de atención con locatarios para reorganizar su actividad sin eliminarlos de la zona.

Bajo Puentes Tlalpan

En ese sentido, explicó que los comercios no desaparecerán, sino que serán reordenados bajo un nuevo esquema. Para ello, el Fondo de Desarrollo Social (Fondeso) ha destinado apoyos económicos dirigidos a las y los comerciantes.

La jefa de Gobierno sostuvo que el objetivo es mejorar las condiciones de operación de estos espacios, así como ofrecer nuevas alternativas vinculadas a actividades gastronómicas o culturales, con el fin de fortalecer su viabilidad económica.

Además de la rehabilitación física, el proyecto contempla que los bajopuentes funcionen como espacios de tránsito peatonal que contribuyan a la conectividad entre distintas zonas de la alcaldía Tlalpan, complementando la movilidad que ofrece el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Las intervenciones también buscan incorporar elementos similares a los desarrollados en proyectos conocidos como Utopías, enfocados en la recuperación de espacios públicos con servicios comunitarios.

Finalmente, indicó que se prevé la implementación de medidas de seguridad en todos los bajopuentes intervenidos. Para ello, Servimet contratará personal de vigilancia con el objetivo de garantizar condiciones seguras para quienes transiten por la zona.