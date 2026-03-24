Desmantelan banda que fingió un secuestro de menor para extorsionar a su madre

Detenidos Banda de secuestradores desmantelada. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una banda de criminales que fingieron el secuestro de un menor de edad y exigieron dinero a la madre para no causarle daño, y supuestamente liberarlo.

Se trata de Jorge Emiliano Popoca Sánchez de 20 años, Beatriz Popoca Sánchez de 26 años, Ana Laura Pérez Pedraza de 47 años, Roberto Gaytán López de 51 años, Fabiola Gaytán López de 42 años, y Emilio Negrete Hernández de 51 años de edad, capturas que ocurrieron en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

De acuerdo con las indagatorias, el pasado 22 de marzo, este grupo provocó que el niño saliera de su domicilio y se dirigiera al Estado de México para alejarlo de su zona conocida, para después hacer creer a su madre que lo tenían privado de la libertad.

Las autoridades localizaron al menor sano y salvo y se detuvo a todos los integrantes de la célula delictiva.

El día de los hechos, la madre recibió llamadas telefónicas y mensajes de texto, en los que le decían que su hijo corría peligro y para evitar situaciones de riesgo debía entregar dinero y sus pertenencias de valor; debido a la presión, la mujer entregó, en las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco, un automóvil y dinero en efectivo.

A través de diversas técnicas de inteligencia, los agentes supieron que el menor salió de su domicilio mientras hablaba por teléfono e ingresó a calles del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México donde fue localizado sano y salvo y se resguardó para su atención médica y psicológica.

Tras recibir la denuncia, los monitoristas iniciaron un dispositivo virtual para ubicar a los criminales, quienes se desplazaban en diferentes vehículos en la zona sur de la ciudad. Fue así que en la calle Ferrocarril de Cuernavaca, de la colonia San Miguel Ajusco, los oficiales observaron que, al interior de un automóvil color gris, el cual coincidía con el entregado por la afectada, se encontraban Jorge Emiliano Popoca Sánchez de 20 años y Beatriz Popoca Sánchez de 26 años, con una bolsa con hierba verde y seca.

Ahí les realizaron una revisión de seguridad, tras las cual les hallaron 70 envoltorios de cocaína y 14 bolsitas con marihuana.

Después, en el mismo punto, Roberto Gaytán López de 51 años y Fabiola Gaytán López de 42 años fueron detenidos con 60 cápsulas con una sustancia sólida de color rosa y cinco bolsas con marihuana, además de un vehículo color negro que les fue asegurado.

La última acción ocurrió en la calle Tercera Cerrada, de la colonia San francisco, en la alcaldía Coyoacán, en la que Ana Laura Pérez Pedraza de 47 años y Emilio Negrete Hernández de 51 años fueron detenidos mientras manipulaban droga al interior de un automóvil color rojo, el cual sirvió como muro en días anteriores, cuando las personas amenazaban y recibían el dinero de la afectada.

Luego de una revisión de seguridad se les aseguraron 60 cápsulas con una sustancia sólida de color rosa, siete con marihuana, una más con un material cristalino.