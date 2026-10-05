Se extiende el Temporal de Lluvias en CDMX: ¿Hasta cuándo se mantiene el pronóstico por precipitaciones en octubre?

Se extiende la temporada de lluvias La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC confirmó que el periodo de lluvias fuertes en Ciudad de México se extenderá esta semana.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) emitió el pronóstico de clima en la Ciudad de México; de acuerdo con el reporte, las lluvias fuertes continuarán en la capital durante los siguientes días, por lo que recomienda a la población tomar precauciones para prevenir riesgos en casa, exteriores o al volante.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este lunes 5 de octubre de 2026 las lluvias se intensificarán en al menos ocho estados de México, principalmente provocadas por el ingreso de humedad y canales de baja presión.

Pronóstico de lluvias en CDMX: ¿hasta cuándo seguirá lloviendo este octubre 2026?

Mediante redes sociales, la SGIRPC actualizó el pronóstico de lluvias en la Ciudad de México, advirtiendo a los y las habitantes de la capital que el complicado clima se mantendrá este lunes 5 de octubre hasta el sábado 10 de octubre, con precipitaciones fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 50 km/h.

Ante el pronóstico de #lluvias de intensidad fuerte para esta tarde en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o si conduces un vehículo. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/FWZZe9Lb1D — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 5, 2026

Ante este escenario, las autoridades realizaron el recordatorio de cerrar puertas y ventanas en los hogares durante el periodo de lluvia, así como retirar la basura de las coladeras tanto del exterior como el interior de las viviendas para evitar la acumulación de agua y posibles inundaciones.

A su vez, dado que las fuertes lluvias pronosticadas podrían crear encharcamientos, corrientes de agua sobre las calles y avenidas, las autoridades capitalinas recomiendan a la población tomar precauciones en sus trayectos, destacando el uso de sombrilla e impermeable.

¿En qué estados de México se prevén lluvias intensas este lunes 5 de octubre?

Provocadas por el ingreso de humedad y canales de baja presión, lluvias intensas azotarán alrededor de ocho estados del país este 5 de octubre, según lo reportó el Servicio Metereológico Nacional.

#ComunicadoCNPC📄 | Ante persistencia de lluvias en el país, CNPC exhorta a reforzar acciones preventivas y de autocuidado ✔️Se prevén lluvias torrenciales en zonas de Tabasco y Chiapas, e intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas. ✔️Se recomienda a la población no cruzar zonas inundadas y mantenerse informada por canales oficiales. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 5, 2026

Las precipitaciones torrenciales de este lunes están previstas en regiones como Tabasco y Chiapas, mientras que las lluvias intensas se manifestarán en los siguientes estados:

Veracruz.

Oaxaca.

Guerrero.

Puebla.

Hidalgo.

Querétaro.

Tamaulipas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomendó a la población que habita las zonas de riesgo no cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas ante la posibilidad de que la corriente pueda arrastrar tanto vehículos como personas.

A su vez, solicitaron tomar precauciones como desconectar aparatos electrónicos, ubicar rutas de evacuación, identificar los refugios temporales cercanos, guardar documentos en bolsas de plástico selladas.