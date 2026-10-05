Mesa de Paz revisa acciones de seguridad en Ecatepec

Autoridades de los tres órdenes de gobierno participaron en una nueva sesión de la Mesa de Paz Región Ecatepec, donde revisaron los avances en materia de seguridad y compartieron información para definir nuevas acciones dirigidas a proteger a las familias del municipio.

Durante la reunión se analizaron diferentes temas relacionados con la seguridad pública y las estrategias que se llevan a cabo en el territorio municipal. El objetivo principal es mantener la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales para atender las situaciones que puedan afectar a la población. Las Mesas de Paz se han convertido en espacios de coordinación donde representantes de distintas instituciones revisan información y establecen acciones para prevenir delitos y atender los problemas de seguridad que se presentan en las comunidades. En Ecatepec, este tipo de reuniones también se complementa con mesas de trabajo realizadas en diferentes sectores del municipio, en las que autoridades y vecinos pueden plantear situaciones relacionadas con la seguridad y otros servicios que influyen en las condiciones de las comunidades.

Durante la sesión más reciente se dio seguimiento a los avances registrados y se compartió información entre las instituciones participantes. A partir de estos datos se plantearon acciones para continuar con las labores de prevención y vigilancia. La coordinación entre los tres niveles de gobierno busca que las corporaciones puedan trabajar de manera conjunta y tener una respuesta ante las situaciones que se presentan en las diferentes zonas de Ecatepec. Uno de los aspectos que se han señalado dentro de esta estrategia es la importancia de mantener presencia en territorio. Las autoridades municipales han impulsado reuniones de seguridad en los sectores policiacos para conocer directamente las necesidades de los habitantes y establecer medidas preventivas.

La participación de los vecinos también es considerada dentro de este modelo, ya que permite conocer problemáticas que pueden afectar la tranquilidad de las colonias, como falta de iluminación, espacios abandonados, conflictos entre vecinos o situaciones relacionadas con la delincuencia. Además de los operativos policiales, las autoridades han señalado que la construcción de condiciones de seguridad requiere atender diferentes factores sociales y mejorar los espacios públicos. En este sentido, la estrategia de seguridad en Ecatepec contempla acciones de proximidad social y prevención, además de la coordinación con instituciones estatales y federales.

Las reuniones de la Mesa de Paz permiten revisar los resultados de las acciones implementadas y determinar cuáles deben mantenerse o reforzarse en las distintas zonas del municipio. El trabajo conjunto también busca evitar que las instituciones actúen de manera aislada y que la información relacionada con la seguridad pueda ser compartida para tomar decisiones de manera coordinada. En anteriores reuniones de la Mesa de Paz Región Ecatepec se han evaluado operativos y estrategias de seguridad implementadas en el municipio. En julio pasado, por ejemplo, autoridades revisaron las acciones realizadas durante diferentes festivales organizados en la localidad y destacaron la coordinación entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades municipales han insistido en que la seguridad requiere un trabajo constante y no solamente acciones durante situaciones de emergencia. Por ello, las reuniones buscan mantener una revisión permanente de las condiciones del municipio y establecer acciones preventivas que permitan atender las necesidades de las familias. Con la nueva sesión de la Mesa de Paz Región Ecatepec, las autoridades dieron continuidad al trabajo coordinado en materia de seguridad, mientras se mantienen las acciones de vigilancia y prevención en las diferentes comunidades. El objetivo es que las instituciones continúen compartiendo información, evaluando avances y definiendo nuevas medidas para atender los problemas que puedan afectar la tranquilidad de los habitantes de Ecatepec.