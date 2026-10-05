Con la Operación Restitución se reduce el despojo en el Edomex

Mediante la estrategia “Operación Restitución”, encabezada por la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), se han asegurado más de dos mil 700 inmuebles en 90 municipios del Estado de México. Esta estrategia forma parte de las acciones permanentes de seguridad coordinadas desde la Mesa de Paz, a las que da seguimiento la Gobernadora de la entidad, Delfina Gómez Álvarez.

Durante la reunión, realizada en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de Toluca, autoridades estatales y federales revisaron los resultados de la estrategia puesta en marcha en abril de 2025 con el objetivo de combatir delitos relacionados con el despojo y contra la propiedad.

“Con la Operación Restitución, se han asegurado más de 2 mil 700 inmuebles desde el inicio de la estrategia. La coordinación entre instituciones ha sido fundamental para dar estos resultados y continuaremos fortaleciendo la seguridad y el Estado de derecho en nuestra entidad, por el bienestar de las y los mexiquenses” señaló Delfina Gómez Álvarez a través de sus redes sociales.

Gracias a esta estrategia se ha podido realizar la restitución de mil 669 propiedades a sus legítimos dueños, la mayoría de ellos en alguna condición de vulnerabilidad. De este modo se brinda certeza jurídica y se protege el patrimonio de las familias mexiquenses.