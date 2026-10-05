Naucalpan supera las 100 obras comunitarias con el programa COMUNA

Naucalpan continúa con la recuperación de calles y espacios públicos mediante el programa COMUNA, estrategia que busca atender zonas que durante años presentaron problemas de deterioro con la participación directa de las comunidades. A través de la iniciativa Comunidad Unida y Activa, conocida como COMUNA, el gobierno municipal proporciona materiales, maquinaria y asistencia técnica, mientras que las y los vecinos participan en la organización y realización de los habitantes.

El programa comenzo en 2025 con 52 rehabilitaciones de calles, en las que se atendieron 22 mil 686.89 metros cuadrados, equivalentes a más de 3 mil 410 metros lineales de vialidades. La entrega busca que las propias comunidades tengan una participación más de 3 mil 410 metros lineales de vialidades.

La estrategia busca que las propias comunidades tengan una participación más directa en las obras que necesitan. De esta manera, los vecinos pueden identificar las principales necesidades de sus calles y trabajar junto con las autoridades para atenderlas.

Entre los lugares donde se han realizado trabajos se encuentran Rincón Verde, Izcalli Chamapa, Las Huertas, San Francisco Chimalpa, San José de los Leones y San Lorenzo Totolinga.

Uno de los ejemplos es la calle Santuario, ubicada en San Lorenzo Totolinga, donde se realizó una reconstrucción después de varios años de deterioro. En este sitio se colocó concreto hidráulico de alta resistencia y se mejoró el alumbrado para favorecer el tránsito de peatones y automovilistas.

El modelo de trabajo también busca reducir costos y aprovechar de mejor manera los recursos públicos, al combinar la participación de las autoridades con la organización de los habitantes.La COMUNA contempla tres elementos principales: presupuesto participativo, empleo temporal y entrega de materiales por parte del gobierno municipal. Con esto se busca que las comunidades puedan organizarse y definir cuáles son las obras que consideran prioritarias.

El programa forma parte de una estrategia más amplia para recuperar la infraestructura urbana de Naucalpan. La administración municipal también ha trabajado en la rehabilitación de vialidades, sustitución de luminarias, mantenimiento de espacios públicos y atención de problemas relacionados con la red hidráulica y drenaje. En septiembre se informó que el municipio había alcanzado la recuperación de más de un millón de metros cuadrados de vialidades en poco más de un año. Las acciones han incluido calles y avenidas que presentaban daños provocados por años de deterioro. Entre las obras realizadas también se encuentra la rehabilitación de la calle San Miguel, en San José de los Leones, como parte de las acciones de COMUNA. El objetivo fue mejorar las condiciones de la vialidad y ofrecer una superficie más resistente para quienes utilizan diariamente esta calle.

La administración municipal tiene como meta llegar a 200 puntos de intervención en Naucalpan, con la intención de que las diferentes comunidades cuenten al menos con una obra o acción para mejorar su entorno. El programa también busca fortalecer la organización entre vecinos, ya que la participación ciudadana permite que las autoridades conozcan de manera directa los problemas que existen en cada colonia. La recuperación de calles puede tener efectos en actividades cotidianas como el traslado de personas, el acceso a viviendas, el tránsito de vehículos y la movilidad de peatones.

Además, el mejoramiento de espacios públicos puede contribuir a que las comunidades cuenten con lugares en mejores condiciones para desarrollar actividades sociales. Con más de 100 intervenciones realizadas, COMUNA continúa como uno de los programas utilizados por el municipio para atender parte del rezago en infraestructura urbana. Las autoridades municipales han señalado que la intención es mantener este modelo de trabajo y ampliar las obras hacia más comunidades, con la participación de los habitantes y el acompañamiento técnico del gobierno. De esta manera, Naucalpan busca continuar con la rehabilitación de sus calles y espacios públicos mediante un esquema en el que gobierno y ciudadanía participan de manera conjunta para atender las necesidades de cada comunidad.