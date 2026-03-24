Entregan “Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica” a estudiantes destacados del Edomex

Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica Edomex

El gobierno del Estado de México realizó la entrega de “Becas para el Bienestar por la Permanencia Académica” a cuatro estudiantes destacados de distintos niveles educativos, con una inversión superior a 60 mil pesos.

Durante el acto, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, declaró que estas acciones son para que ninguna persona tenga que interrumpir su formación o renunciar a sus sueños por falta de oportunidades, y para que los jóvenes desarrollen su talento y contribuyan al bienestar de la entidad.

Hernández Espejel explicó que dicha entrega benefició a estudiantes desde educación básica hasta estudios de posgrado, lo que refleja el acompañamiento educativo en todos los niveles.

Entre los beneficiarios se encuentra Valentín Santiago Martínez, quien continuará su preparación en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde cursará una maestría en Desarrollo y Cooperación Internacional; así como Mateo Castañeda Caffaratti, pianista mexiquense de 13 años, alumno de la Escuela de Bellas Artes de Toluca y ganador del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025, que representará al Estado de México en la final del “6th Elevato Competition for International Youth”, el próximo 28 de marzo en Viena, Austria.

Asimismo, el titular de la SECTI puntualizó que estas becas forman parte de una estrategia para acompañar a las y los estudiantes en su trayectoria educativa, desde la educación básica hasta niveles superiores, con el objetivo de que puedan continuar sus estudios y alcanzar sus metas.

La Crónica de Hoy 2026