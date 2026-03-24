Iztapalapa se alista para la 183ª Representación de la Pasión de Cristo 2026

Explanada de Iztapalapa para la 183ª Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026

A dos semanas del inicio de la tradicional representación de la Pasión de Cristo, las calles de Iztapalapa comienzan a transformarse en un escenario vivo donde la fe, la organización comunitaria y la vida cotidiana se entrelazan desde las primeras horas del día.

Vecinos arreglando las calles de Iztapalapa para la 183ª Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026

El sol apenas asoma cuando vecinos y trabajadores del ayuntamiento ya se encuentran en actividad. Con escobas en mano, barren banquetas y avenidas, retirando polvo y basura acumulada. A unos metros, otros pintan cuidadosamente las líneas peatonales que ayudarán a ordenar el flujo de miles de visitantes que se esperan durante los días santos. Cada trazo sobre el asfalto parece anunciar que la cuenta regresiva ha comenzado.

En la explanada de la alcaldía, el movimiento es constante. El espacio luce delimitado con estructuras provisionales cubiertas por tejas, mientras trabajadores colocan las tarimas que servirán como escenario principal para la representación del viacrucis de Jesús de Nazaret. El golpeteo de martillos y el arrastre de materiales rompen por momentos el ritmo habitual del lugar, dándole paso a una atmósfera de preparación intensa.

A pesar de ello, la rutina diaria sigue su curso. Personas caminan apresuradas rumbo a sus trabajos, sorteando las zonas intervenidas. Algunas amas de casa regresan del mercado con bolsas llenas para preparar el desayuno familiar. Entre murmullos, se escucha a vecinos comentar que “ya falta poco” para una nueva edición de la representación. Otros imaginan desde ahora el río de gente que, como cada año, abarrotará las calles desde temprano y se extenderá hasta altas horas de la noche.

Explanada de Iztapalapa para la 183ª Representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026

Al pasar por la Parroquia de San Lucas, el ambiente adquiere un tono distinto. Bajo los rayos del sol, un joven se encuentra frente a una cámara. Se presenta como Arnoldo Eduardo Galicia, de 25 años, quien este año dará vida a Jesús de Nazaret en la 183ª edición. Su voz, firme pero serena, atrae la atención de quienes pasan por el lugar.

Algunos fieles se detienen antes de entrar al templo, se arrodillan y persignan. Otros, curiosos, se acercan y toman asiento en las bancas que conducen al pasillo principal para escuchar al joven. Hay interés en sus palabras, en su preparación y en la responsabilidad que implica representar un papel tan significativo para la comunidad.

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa no es solo un evento religioso; es una tradición profundamente arraigada que ha trascendido generaciones. Para los habitantes, participar en ella, ya sea como organizadores, actores o espectadores, forma parte de su identidad colectiva.

La participación en esta representación implica valores que van más allá de la fe. La solidaridad se hace presente en la colaboración entre vecinos; la disciplina, en los ensayos y la organización; el respeto, en la convivencia entre participantes y asistentes; y la identidad, en el orgullo de formar parte de una tradición que ha perdurado por generaciones. Cada persona, desde quien barre una calle hasta quien interpreta un papel central, contribuye a mantener viva esta manifestación cultural.

Para muchos habitantes de Iztapalapa, esta representación es también una herencia. Familias enteras han participado a lo largo de los años, transmitiendo conocimientos, experiencias y valores de una generación a otra. Esto fortalece el sentido de pertenencia y refuerza la idea de que la tradición no solo se observa, sino que se vive y se construye colectivamente.

Así, entre pintura fresca, estructuras en montaje, rezos silenciosos y conversaciones cotidianas, Iztapalapa se prepara para recibir a miles de visitantes. La Pasión de Cristo no es únicamente una escenificación religiosa, sino un reflejo de la unión, el esfuerzo y la fe de una comunidad que, año con año, reafirma su identidad a través de esta emblemática tradición.