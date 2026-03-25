¿Abren los verificentros CDMX en Semana Santa? Horarios y días para verificar tu auto Conoce qué días no habrá servicio en los verificentros de la CDMX por Semana Santa (SEDEMA)

A través de la Dirección General de Calidad del Aire, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) informó cuáles serán los horarios de los verificentros en la CDMX para Semana Santa.

Con las vacaciones de Semana Santa, los verificentros de la CDMX, así como la atención en el Área de Atención Ciudadana y la Oficialía de Partes permanecerán cerrados durante algunos días, por lo que deberás tomar tus precauciones.

Horarios de Verificentros en CDMX para Semana Santa 2026: ¿Qué días estarán cerrados?

De acuerdo con la SEDEMA, los Centros de Verificación de Emisiones Vehiculares (Verificentros) de la Ciudad de México suspenderán el servicio los días 02, 03 y 04 de abril de 2026.

Mientras que el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes de la Dirección General de Calidad del Aire no ofrecerán servicio el 02 y 03 de abril de 2026.

Esto debido a que estos días son considerados dentro de la normativa ambiental como fechas oficiales en las que no se brindará servicio, por lo que las autoridades recomiendan a los propietarios de automóviles tomar las medidas necesarias ante la suspensión del servicio.

Aviso importante:



Los días 2, 3 y 4 de abril se suspenderá el servicio en los Centros de Verificación Vehicular.



Asimismo, el 2 y 3 de abril no habrá atención en el Área de Atención Ciudadana ni en la Oficialía de Partes.



Las actividades se reanudarán el 6 de abril.



Consulta… pic.twitter.com/PiZOu8oYdy — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 24, 2026

¿Cuál es el horario de los verificentros en CDMX?

A partir del 06 de abril los verificentros comenzarán a operar de manera habitual, en sus horarios regulares de 8:00 a 20:00 horas de lunes a sábado.

Mientras que el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes operará a partir de las 9:00 hasta las 14:00 horas.

¿Cómo sacar una cita para verificar tu auto en CDMX?

Si deseas evitar largas filas y prevenirte ante la suspensión de servicio de los verificentros en CDMX durante Semana Santa, puedes agendar la cita para la verificación de tu auto y aquí te decimos cómo:

Ingresar al sitio web de la SEDEMA

Seleccionar el apartado de “Citas para verificación vehicular”

Iniciar sesión con Llave CDMX Expediente

Capturar la placa del vehículo a verificar

la placa del vehículo a verificar Seleccionar el día y hora en el que deseas acudir a tu cita, además de completar el formulario.

en el que deseas acudir a tu cita, además de completar el formulario. Confirmar la información para recibir la confirmación de tu cita.

Listo, con lo anterior, podrás presentarte en el verificentro que hayas seleccionado en el día y hora que programaste.