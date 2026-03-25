Congreso CDMX y DiDi trabajarán para fortalecerla movilidad y el desarrollo económico de la capital

Firma de convenio Congreso CDMX y DiDi

El Congreso de la Ciudad de México y DiDi firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de impulsar estrategias en materia de desarrollo económico, social y tecnológico, que beneficiarán a las más de nueve millones de personas que habitan en la capital del país, al optimizar la forma en que se trasladan y ofrecer soluciones a sus necesidades de conectividad.

Se busca trabajar crear en conjunto marcos regulatorios para plataformas tecnológicas, que permitan un desarrollo sostenible; impulsen la seguridad vial, y la inclusión digital y financiera de la población.

Este convenio impulsará el desarrollo en tres pilares principales: económico, al promover oportunidades de ingreso para miles de conductores y repartidores; el social, al ampliar el acceso a soluciones de movilidad y entrega, en beneficio principal de las zonas con menor cobertura de transporte tradicional, y el tecnológico, al contribuir al diseño de políticas públicas más eficientes y basadas en evidencia, a través de datos y herramientas que contribuyan al desarrollo urbano.

El presidente del Congreso local, Jesús Sesma, detalló que este acuerdo permitirá contar con mejores herramientas para analizar, regular y acompañar la evolución de estas plataformas bajo principios de legalidad, seguridad y protección de los derechos de las personas usuarias.

El legislador reconoció que la capital tiene desafíos de movilidad, desarrollo económico e innovación tecnológica que requieren de nuevas formas de coordinación.

“Éstas deben ser basadas en evidencias, conocimiento técnico y la construcción de soluciones compartidas que respondan a las necesidades reales de la sociedad”, expresó Sesma.

Y aseguró que este convenio representa una oportunidad para poder fortalecer el trabajo legislativo con información técnica y con una visión integral de los fenómenos que hoy configuran la ciudad.

“La movilidad ya no puede entenderse únicamente desde la infraestructura física; hoy es profundamente vinculada con la tecnología, con los datos, con los distintos modelos de negocios digitales y con las nuevas formas de empleo y de prestación de servicios en la capital”.

El director senior de Asuntos Gubernamentales de América Latina para DiDi, Vicente Roqueñí, señaló que el convenio abre una ruta de la colaboración técnica, intercambio de información y análisis.

Informó que la operación de DiDi en México genera un impacto económico de alrededor de 118 mil millones de pesos, equivalente al 0.47 por ciento del PIB nacional, y contribuye con 130 mil empleos indirectos e inducidos en el país.