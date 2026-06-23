Delitos de alto impacto disminuyen 34% en el Edomex durante los primeros cinco meses de 2026

La incidencia de delitos de alto impacto en el Estado de México registró una disminución de 34 por ciento durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con cifras presentadas durante una sesión de la Mesa de Paz y basadas en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El informe indica que entre enero y mayo de este año se reportaron reducciones en los 12 delitos considerados de alto impacto. Entre los descensos más significativos destacan el robo de vehículo sin violencia, con una baja de 47 por ciento; la extorsión, con 41 por ciento; el robo a negocio con violencia, con 39 por ciento; y el homicidio doloso, con 38 por ciento.

También se reportaron disminuciones en el robo de vehículo con violencia, con 38 por ciento; robo en transporte público con violencia, con 36 por ciento; robo a casa habitación con violencia, con 23 por ciento; robo a transportista con violencia, con 22 por ciento; y robo a transeúnte con violencia, con 21 por ciento.

En la sesión de la Mesa de Paz, autoridades estatales señalaron que estos resultados se atribuyen a las acciones de coordinación entre corporaciones de seguridad, así como a las labores de inteligencia y despliegue operativo realizadas en distintas regiones de la entidad.

El Estado de México se ubicó en el lugar 21 nacional en materia de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, mientras que en incidencia delictiva general ocupó la posición número 12 bajo el mismo criterio de medición.

La gobernadora Delfina Gómez mencionó en redes sociales que los resultados corresponden al trabajo conjunto de las instituciones que participan en la estrategia de seguridad estatal y afirmó que continuarán las acciones para fortalecer la seguridad en la entidad.