Gobierno de Edomex entrega obras de infraestructura a estudiantes de Valle de Bravo y Amanalco

SECTI

El gobierno del Estado de México realizó la entrega de obras de infraestructura escolar por más de 48 millones de pesos como equipamiento, un aula didáctica y sistemas de captación de agua pluvial en planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior de en Valle de Bravo y Amanalco, como parte de la estrategia “SECTI en tu Comunidad”.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Miguel Ángel Hernández Espejel, inició su gira en el plantel Conalep Valle de Bravo, donde se hicieron trabajos de rehabilitación general, equipamiento de laboratorios y obras exteriores con una inversión de 18.13 millones de pesos en beneficio de mil 764 estudiantes de seis escuelas.

Posteriormente, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB), el titular de la SECTI visitó el Observatorio Municipal de Turismo Sostenible, el Laboratorio de Tiempos y Movimientos de Ingeniería Industrial y el Centro de Cooperación Academia-Industria, además de entregar las obras de construcción del estacionamiento y luminarias exteriores, realizadas con una inversión de 4.6 millones de pesos en beneficio de 2 mil 350 estudiantes.

En el CECYTEM Plantel Valle de Bravo entregó obras como trabajos de electrificación, la terminación del edificio “B”, construcción de muros de contención, aulas, techumbres, barda perimetral y sustitución de escaleras para cinco planteles, así como sistemas de captación de agua pluvial para otras seis escuelas, con una inversión de 24.86 millones de pesos en beneficio de 2 mil 184 estudiantes de las 11 escuelas. Asimismo, dialogó con la comunidad educativa del Jardín de Niños “Manuel de Mier y Terán”, donde se comprometió con la construcción de módulos sanitarios para atender una de las principales necesidades del plantel.

En Amanalco, Miguel Ángel Hernández Espejel supervisó las obras de rehabilitación de la Escuela Secundaria Oficial No. 147 “Prof. Alfonso Fabila Montes de Oca” y de la Escuela Primaria “Profr. Emilio R. Becerril”; además, visitó el Centro de Atención Múltiple No. 104, donde se anunció que, mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado de México y el Ayuntamiento, se concretarán la donación del terreno y la construcción de nuevas instalaciones para que la comunidad escolar cuente con un espacio propio.

Por último, en el Jardín de Niños “Profra. María Elena Rosales Vargas”, el secretario de Educación entregó un aula didáctica nueva y equipada, realizada con una inversión de 1.13 millones de pesos, para que las 37 niñas y los niños dispongan de mejores condiciones para su aprendizaje y desarrollo.

La Crónica de Hoy 2026