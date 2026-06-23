Expertos descartan riesgos por grietas en Calzada Flotante de Tlalpan

Calzada Flotante de Tlalpan (Jennifer Garlem)

A unos días de la inauguración de la Calzada Flotante de Tlalpan, se han reportado algunas grietas visibles en distintos puntos —en el interior y exterior—, dicha situación ha provocado cuestionamientos sobre la calidad de lo que es una de las obras insignia del actual Gobierno de la Ciudad de México. Tras lo anterior, expertos descartaron problemas estructurales y señalaron que se trata de problemas estéticos.

Durante un recorrido realizado por este medio se confirmó la existencia de fisuras en algunas áreas del lugar, que se edificó como parte de los proyectos de recuperación del espacio público y movilidad rumbo al Mundial 2026, cuyo costo superó los 2 mil millones de pesos.

Óscar Díaz González, ingeniero y director general de Obras para el Transporte, defendió la calidad de los trabajos realizados en el Jardín Elevado de Tlalpan (Tlallipan); destacó que los pilares, muros y el piso son lo suficientemente fuertes.

Asimismo, destacó que la estructura de la estación (que soporta párate de la estructura del jardín) fue renovada por completo y actualizada conforme a la normatividad vigente, pese a que el inmueble fue construido hace más de cinco décadas.

“La estructura es completamente nueva. La estación San Antonio Abad fue traída al reglamento de construcciones actual; no obstante que es una estación que se construyó hace más de 50 años, hoy cumple con el reglamento de construcciones vigente”, afirmó.

Calzada Flotante de Tlalpan (Jennifer Garlem)

El ingeniero explicó que la intervención permitió integrar el parque elevado con el sistema de transporte público, de manera que los usuarios podrán tener acceso al jardín, que también funciona como un espacio polinizador y con áreas de descanso, directamente desde la estación y viceversa.

“Quien quiera caminar por Tlalpan y subirse al Metro lo va a poder hacer. También quien venga en el Metro y quiera bajar y caminar directamente del Metro puede tomar el parque elevado”, señaló.

Ante las críticas, hechas principalmente por integrantes de la oposición, el diputado vocero de Morena, Paulo García, coincidió con el ingeniero y afirmó que las grietas no representen una falla estructural y sólo se trata de detalles estéticos que han sido utilizados para desacreditar la obra.

“Se aprovechan de este tipo de fallas estéticas para decir que está mal o que se puede caer, pero no hay problema. Actualmente con tantos ingenieros, arquitectos y expertos en construcción eso es imposible”, afirmó el legislador al ser cuestionado.

García sostuvo que, de existir algún riesgo relacionado con la construcción, especialistas en ingeniería y arquitectura ya lo habrían señalado públicamente, por lo que llamó a la ciudadanía a visitar el lugar y generar su propia opinión.

“La oposición busca el mal ángulo de todo. Que venga la gente a conocerlo y forme su propio criterio”, expresó.

Vigilan acceso para evitar mal uso de instalaciones

Respecto a la conservación del corredor, el diputado explicó que el acceso se encuentra controlado mediante puentes peatonales y conexiones con el Metro, además de que hay presencia policial en las entradas para evitar actos que puedan deteriorar las instalaciones, el ingreso de comerciantes o en su caso de personas en situación de calle.

Calzada Flotante de Tlalpan (Jennifer Garlem)

El Jardín Elevado Tlallipan fue inaugurado el pasado 7 de junio por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se trata de un corredor peatonal de casi 2 kilómetros situado sobre la Calzada de Tlalpan (entre Plaza Tlaxcoaque y el Metro Chabacano).

El espacio cuenta con áreas verdes (mas de 80 mil plantas, 6 mil 200 metros cuadrados de vegetación), 9 fuentes luminosas y atractivos como esculturas de animales endémicos, pantallas y tótems interactivos.