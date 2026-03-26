Asignan números aleatorios a más de 33 mil proyectos del Presupuesto Participativo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que los proyectos ciudadanos dictaminados como viables para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 serán identificados en las boletas mediante un número asignado de forma aleatoria, con el fin de garantizar condiciones de equidad entre todas las propuestas.

De acuerdo con el organismo, el procedimiento de asignación se realiza en las 33 Direcciones Distritales y, de manera preferente, a través de un sistema informático que permite ordenar e identificar los más de 33 mil proyectos registrados para este ejercicio de participación ciudadana.

El calendario de este proceso fue publicado el 24 de marzo. La asignación de números por Unidad Territorial comenzó el 25 de marzo y concluirá el 27 del mismo mes. Los resultados serán dados a conocer el 28 de marzo tanto en el micrositio de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026, como en las propias sedes distritales.

El Instituto señaló que esta numeración facilita la organización de los proyectos en las papeletas y permite a la ciudadanía ubicar con mayor rapidez la propuesta correspondiente a su Unidad Territorial, con el propósito de promover una participación informada.

En caso de que, posterior al 27 de marzo, algún proyecto sea redictaminado como viable por resolución de una autoridad jurisdiccional, se le asignará el número consecutivo siguiente al último definido en el sorteo, conforme a la fecha y hora en que se notifique al Instituto.

El plazo para presentar medios de impugnación contra la asignación de números concluirá el 2 de abril de 2026.

Para resolver dudas sobre este procedimiento, el Instituto puso a disposición de la ciudadanía su Centro de Información Telefónica y un canal de atención vía WhatsApp, además de la información disponible en su portal oficial.