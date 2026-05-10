Más de 50 mil personas asisten a festejo del Día de las Madres en Gustavo A. Madero

La alcaldía Gustavo A. Madero realizó una celebración por el Día de las Madres en la explanada principal de la demarcación, evento al que asistieron más de 50 mil personas, de acuerdo con autoridades locales. La cantante Lucero fue la artista principal de la jornada.

Según información difundida por la alcaldía, también se llevaron a cabo cuatro conciertos adicionales en distintas colonias de la demarcación, los cuales reunieron a cerca de 40 mil asistentes.

El evento principal se desarrolló pese a la lluvia registrada durante la noche. Para resguardar a las asistentes, el gobierno local instaló una megacarpa en la explanada. Familias acudieron desde temprana hora para participar en la celebración.Lucero interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos “Electricidad”, “Amor Secreto”, “Vete con Ella” y “Ya No”. Las actividades incluyeron además la entrega de obsequios a madres asistentes por parte del alcalde Janecarlo Lozano.

Más de 50 mil personas asisten a festejo del Día de las Madres en Gustavo A. Madero

En un mensaje dirigido al público, el alcalde señaló que el objetivo de la celebración fue reconocer el papel de las madres dentro de las familias y la comunidad.

La alcaldía informó que para el desarrollo del evento se implementó un operativo de seguridad con apoyo de elementos de la Policía Auxiliar y personal de Protección Civil, con el fin de atender cualquier eventualidad derivada de la concentración de personas y las condiciones climáticas.

La jornada concluyó con la presentación musical y la salida paulatina de los asistentes en la explanada de Gustavo A. Madero.