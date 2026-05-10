Ecatepec inaugura nuevo Sendero Seguro en Las Américas

El gobierno municipal de Ecatepec inauguró un nuevo tramo de Sendero Seguro sobre la avenida Libertadores de América, en el fraccionamiento Las Américas, con una longitud de dos kilómetros y nueva infraestructura de alumbrado público.

La obra incluyó la instalación de 342 luminarias, 145 postes y cinco kilómetros de cableado aéreo. Con este proyecto, suman 3.2 kilómetros de vialidades iluminadas en el fraccionamiento, luego de la entrega en febrero pasado de otro tramo sobre avenida Ignacio López Rayón.

La alcaldesa Azucena Cisneros señaló que el objetivo es mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para habitantes de la zona, y llamó a empresarios, comerciantes y vecinos a participar en el mantenimiento y recuperación de espacios públicos.

Habitantes del fraccionamiento indicaron que durante varios años la zona presentó deficiencias en el alumbrado público, situación que, afirmaron, afectó la imagen urbana y las condiciones de seguridad. Isabel Rodríguez Saldaña, vecina de Las Américas, comentó que la nueva iluminación brinda mayor tranquilidad a quienes transitan por la avenida durante la noche y madrugada.

Por su parte, el director de Servicios Públicos de Ecatepec, Carlos Cruz Ramos, informó que anteriormente el cableado subterráneo había sido robado, lo que dejó sin iluminación a la vialidad durante varios años. Añadió que el nuevo sistema utiliza cableado aéreo para reducir afectaciones por robo.

Las autoridades municipales adelantaron que continuarán con trabajos de mejoramiento urbano en Las Américas, incluyendo rehabilitación de camellones y mantenimiento de espacios públicos.