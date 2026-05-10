Venustiano Carranza celebra Día de las Madres con concierto masivo de Yuri

La alcaldía Venustiano Carranza realizó un festejo por el Día de las Madres en la explanada de la demarcación, al que asistieron cerca de 55 mil personas, de acuerdo con cifras oficiales.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Evelyn Parra y contó con la presentación principal de la cantante Yuri, quien ofreció un concierto como parte de su “Icónico Tour”.

También participaron diversos grupos musicales y personal de la alcaldía distribuyó agua y alimentos entre las asistentes.

Venustiano Carranza celebra Día de las Madres con concierto masivo de Yuri

Al festejo acudieron los diputados federales Julio César Moreno y Elena Segura Trejo, así como los legisladores locales Israel Moreno, Ana Luisa García y Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García. También estuvieron presentes Brenda Fabiola Ruiz y Eréndira Cruz Villegas.

Según autoridades de la alcaldía, el operativo de seguridad y Protección Civil concluyó sin incidentes.