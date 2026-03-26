Ceniza del Popocatépetl caerá en toda CDMX este jueves 26 de marzo: esta es la previsión de la SGIRPC para hoy

Actividad del Volcán Popocatépetl Observan actividad en el Volcán Popocatépetl de emisiones de ceniza este jueves 26 de marzo; la SGIRPC prevé que la ceniza volcánica llegará a la Ciudad de México.

La fuente oficial del Gobierno de México, el Servicio Meteorológico Nacional, emitió un aviso en el que reporta emisiones de vapor en el Volcán Popocatépetl esta mañana del jueves 26 de marzo, cuya trayectoria se ha dirigido al oeste del cráter, rumbo a la Ciudad de México.

De acuerdo con el monitoreo, la exhalación de agua, gas y/o ceniza en el volcán comenzó esta mañana alrededor de las 8:00 horas, por lo que el semáforo de alerta volcánica para el Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2.

¿Por qué la ceniza del Popocatépetl caerá en la Ciudad de México este 26 de marzo?

Según el anuncio emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a través de su cuenta oficial en redes sociales, las emisiones de ceniza que presenta el volcán Popocatépetl este jueves marcan una trayectoria hacia el oeste del cráter, por lo que la dispersión de ceniza volcánica llegará a la Ciudad de México.

⚠️ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas 6 horas en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/HgJOgqvx6v — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 26, 2026

Las autoridades prevén que la dispersión de ceniza del Popocatépetl en la capital del país será durante las próximas seis horas en todas las demarcaciones de la CDMX, por lo que han alertado a la población de mantenerse al tanto de las actualizaciones de los medios oficiales.

¿La ceniza volcánica del Popocatépetl llegará a otras partes de México?

De acuerdo con el reporte publicado por el Servicio Metereológico Nacional en su sitio oficial, el modelo Hysplit (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory) ejecutado en la CONAGUA-CGSMN con una altura de posible emisión a 500 metros sobre el cono volcánico, también proyecta trayectorias de la emisión de ceniza hacia el sur-sureste del país.

En las próximas primeras horas pronosticadas, podría tener paso en las siguientes zonas:

Estado de Puebla: oeste, suroeste y sur.

oeste, suroeste y sur. Estado de Morelos: zona noreste.

zona noreste. Estado de Oaxaca: zona oeste-noroeste.

El próximo reporte sobre la actividad en el Popocatépetl se realizará a las 14:00 horas de este jueves, a menos de que se presente un cambio significativo.