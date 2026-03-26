Desmantelan banda de 6 narcomenudistas con droga, ajolotes y cocodrilo en VC

Detenidos Banda de narcomenudistas desmantelada. (SSC)

La policía capitalina detuvo a un grupo de seis narcomenudistas que opera en las colonias Caracol y Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los vendedores de droga son Daniel Galván González, Giovany Alberto Hernández Alejos, Juan Darío Gutiérrez Martínez, Ángel Portillo Zarate, José Ulises López Terán, y César Martínez Alanis.

En estos cateos se aseguraron más de 160 dosis de presunta droga, un cocodrilo, una iguana y dos ajolotes.

La captura se logró en el domicilio identificado como centro de operación, punto de reunión o bodega, ubicado en el cruce de las calles Nicolás Romero y Río Frío, en la colonia Magdalena Mixiuhca, donde se resguardaba y comercializaba la droga.

Durante la acción, los uniformados aseguraron 169 dosis de cocaína, un cocodrilo de aproximadamente 70 centímetros de longitud, una iguana de un metro de largo, un ajolote albino y un ajolote melanoide.

Al sitio acudió personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC, quien resguardó a los ejemplares y los trasladó a sus instalaciones en la alcaldía Xochimilco, donde serán valorados por los veterinarios especializados y posteriormente se entregarán ante la autoridad correspondiente.

En el Ministerio Público se supo que el detenido de 22 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en el año 2025, mientras que el de 52 años de edad tiene ocho encarcelamientos por robo en diferentes modalidades entre los años 2018 y 2024.

En tanto, los detenidos de 40 y 51 años cuentan uno y dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por robo en diferentes modalidades en los años 2004, 2017 y 2018 respectivamente.