En Texcoco se llevo a cabo el programa CERA para atención a seres sintientes

Programa CERA

Enfocado en brindarle atención a los seres sintientes el programa Capturar, Esterilizar Educar, Resguardar Retornar y Adoptar (CERA), dio inicio en el municipio de Texcoco. El objetivo es atender a la población canina y felina de dicha entidad.

El Presidente Municipal Nazario Gutiérrez Martínez, expresó que la atención a los seres sintientes siempre ha estado en la agenda municipal, primero por medio del del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y ahora a través de la Dirección de Servicios Públicos.

En la plaza de las tradiciones se realizaron más de 300 esterilizaciones, aplicación de vacunas y atención médica para mascotas y animalitos de compañía,

El evento también contó con la presencia de la titular de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) Alma Diana Tapia Maya, el Presidente Municipal de Tezoyuca Edgar Uriel Morales Ávila, el Subdirector de Control de Protección y Bienestar de Animales de Compañía Miguel Ángel Álvarez Montes de Oca, la Coordinadora del Centro de Bienestar Animal en Texcoco Elizabeth Cruz Morales, la Presidenta Honoraría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) DE Texcoco Yesenia Armas Tobón, el Director de Servicios Públicos de Texcoco Andrés Barrón Meza, así como regidores que integran el cuerpo de gobierno y directores de las diferentes áreas administrativas del ayuntamiento.

De igual manera, Nazario Gutiérrez se dirigió a las asociaciones protectoras y señaló que “son pieza clave en estas acciones”. Además dijo que “adoptar es generar un compromiso ya que tener un ser sintiente, es un compromiso, permanente hasta que perdón que lo diga hasta que el tiempo alcance”.

Asimismo, hizo el recordatorio de que en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2026, se instaló un stand de adopciones., lo que cumple con la petición de la Gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Alvarez,

Por otro lado, la Coordinadora del Centro de Bienestar Animal de Texcoco, Elizabeth Moran, agradeció al Presidente Municipal por su apoyo con el que se puede brindar atención de calidad y calidez a los animalitos de compañía.

Mientras que la titular de CEPANAF, Alma Diana Tapia Maya, reconoció la presencia de rescatistas, “a nuestras amigas y amigos de las protectoras gracias por estar aquí, gracias presidente municipal directora por esta gran sensibilidad hacia el tema de bienestar animal, yo creo que hoy para muchos de nosotras y, muchas es un sueño hecho realidad, hemos pasado mucho mucho tiempo buscando este momento y hoy quiero compartir con ustedes que no es un logro solamente personal es el logro de cada una y cada uno de ustedes que no han bajado la guardia que han estado ahí siempre atrás de los seres sintientes”, reconoció la funcionaria estatal.