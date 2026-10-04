A 2 años de Clara Brugada: más movilidad, reducción de inseguridad y apoyos sociales en CDMX

Informe Jefa de Gobierno, Clara Brugada. (GCDMX)

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó su segunda asamblea informativa, evento en el que expuso mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, como crecimiento de programas sociales, reducción histórica de homicidios y creación de más y mejores rutas de movilidad.

Más empleos formales

A dos años de Gobierno, la administración del Gobierno capitalino presumió la creación de 150 mil empleos formales, con una Agencia de Atracción de Inversiones que ha captado proyectos por valor de casi 300 mil millones de pesos.

Con la entrega de 33 mil microcréditos y servicios financieros a pequeñas empresas, el Gobierno capitalino mantiene una visión de democratizar la economía.

486 km de Caminos de Mujeres y 36 Utopías en obra

A través de tres mil 600 obras, se recuperaron más de un millón de metros cuadrados de espacio público, entre Utopías, parques y servicios de cuidado. En dos años se han repavimentado 450 kilómetros de vialidades e iluminado 486 kilómetros con más de 200 mil luminarias y Caminos de Mujeres Libres y Seguras.

Al momento se han construido 300 mil metros cuadrados en Utopías y en 2026 se tendrán en proceso de obra 36 de estos espacios.

Más de dos millones de personas han visitado las Utopías ubicadas en Iztacalco, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Acatitla, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo y próximamente serán inauguradas nuevas en el deportivo Hermanos Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero, así como en Tecomitl, Milpa Alta, Tláhuac, Parque Japón en Álvaro Obregón, en el barrio de Tepito en Cuauhtémoc, en SCOP en Benito Juárez.

También en 2026 iniciará la edificación de las Utopías en Torres de Potrero y Jalalpa en Álvaro Obregón, además de la Utopía de las Infancias en Iztacalco y en la Agrícola Oriental.

En Azcapotzalco se construirán más Utopías en la Unidad Habitacional El Rosario y en Renovación; también, en el camellón de Canal Nacional en Coyoacán, Plaza Tlaxcoaque en Cuauhtémoc, en Eduardo Molina y en Carmen Serdán en Gustavo A. Madero, sumado a la Pensil y la segunda parte de la Utopía México - Tenochtitlán en Miguel Hidalgo.

Del mismo modo, habrá Utopías en San Juan Ixtlayopan en Tláhuac, en Granjas Navidad, en Cuajimalpa de Morelos, Oceanía en Venustiano Carranza, en el Pueblo de Santa Marta en Tlalpan, en el deportivo Independencia y en San Pedro Mártir en Tlalpan y en Xochimilco y en Milpa Alta.

Como resultado de lo concluido, más de 700 mil personas han acudido al Jardín Flotante Tlallipan, el jardín polinizador más grande de la ciudad.

A esto se suma la renovación de 52 Parques Alegría, como los ubicados en Lomas de Becerra en Álvaro Obregón, en la cooperativa Palo Alto en Cuajimalpa, el Tecuiche en Coyoacán, el Kid Azteca y el Jardín Gorostiza en Tepito y el Parque Cri Crí en Magdalena Contreras.

Renovación de mercados y mejora del Centro Histórico

En el Centro Histórico se iluminaron 57 kilómetros de calles y se renuevan 14 plazas principales, como Garibaldi, San Jerónimo y Santo Domingo, esto con la reubicación de seis mil comerciantes.

Para la mejora de 270 mercados públicos se invirtieron 468 millones de pesos, con presupuesto participativo para garantizar seguridad y Protección Civil en estos sitios.

Así, con 174 millones de pesos se transformaron los embarcadero de Cuemanco y Nativitas en Xochimilco.

Más electromovilidad, Cablebús y la Nueva Línea 3

En cuestión de movilidad, el Gobierno capitalino sustituyó el estruendo de los motores por una nueva forma de moverse y que se respira en un aire más limpio. Para esto se entregaron más de 100 kilómetros de electromovilidad y cuatro nuevas rutas que mueven a 100 mil personas diariamente.

El Metrobús Quetzalcóatl, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Paseo de la Reforma, el Trolebús el Chapulín de Chapultepec a Ciudad Universitaria y la ruta de los Animales Silvestres que atraviesa los Pedregales de Santa Úrsula, así como la ruta de las Heroínas Indígenas en el Centro Histórico.

La renovación integral del Tren Ligero “El Ajolote” implicó la adquisición de 17 trenes nuevos para duplicar su capacidad y reducir el tiempo de espera a la mitad.

En el Sistema de Transporte Colectivo Metro, el corazón de la movilidad, se acumuló una inversión de 48 mil millones de pesos en dos años, 20 por ciento más. Aunado a la entrega total de la Línea 1, con recursos federales se remodelaron las estaciones de la Línea 2 y con la renovación de la Línea 3, se acumularán 45 trenes nuevos.

Para los menos tienen y viven más lejos, se inició la construcción de casi 40 kilómetros de Cablebús, con la Línea 4 de Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, al Metro Universidad; la Línea 5 entre Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, del Metro Mixcoac a San Bartolo Ameyalco y la Línea 6 de Tecomitl, Milpa Alta al Metro Tláhuac.

Mil microbuses viejos han sido chatarrizados y sustituidos por 380 autobuses eléctricos, financiados con dos mil millones de pesos recaudados en las licencias permanentes.

Adicionalmente se mejoraron 133 puentes vehiculares y 130 peatonales y se transformaron los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) Tasqueña, Universidad y Huipulco.

Hacia el transporte de dos ruedas se construyó la ciclóvía de 34 kilómetros “La Gran Tenochtitlán”, en Calzada de Tlalpan, tres bici estacionamientos y por primera vez, el servicio de Ecobici llegará a nueve alcaldías, con el aumento del 60 por ciento de bicicletas, para llegar a 15 mil unidades.

40% más reciclaje

Para reverdecer la capital, se han sembrado 10 millones de plantas, árboles y arbustos en zonas de conservación. También se sembrarán un millón de árboles y se han recuperado más de 300 hectáreas de suelo verde invadido.

En medio ambiente, se ha fortalecido en 45 por ciento el reciclaje, un trabajo conjunto con la instalación de calentadores solares y captadores de agua de lluvia en viviendas.

643 obras hidráulicas

Para la política de agua se destinaron 19 mil millones de pesos en 2026, 40 por ciento más que en 2024, para entregar 643 obras de agua potable drenaje y saneamiento, con una inversión de más de siete mil millones de pesos.

Aún con el 50 por ciento más de lluvia promedio en 2026, se tuvo 73 por ciento menos de viviendas afectadas.

Mínimo histórico de homicidios

En beneficio de la seguridad en la capital, en junio, julio, agosto y septiembre, se logró el mínimo histórico de homicidios en 30 años.

Con menos delitos, menos impunidad y más justicia, se han reducido 24 por ciento los crímenes de alto impacto y 40 por ciento el robo de vehículo. Esto, debido a la adquisición de tres mil 500 patrullas, el crecimiento de 50 por ciento de videocámaras, para llegar a 120 mil, para ser la ciudad más videovigilada de América.

La Unidad de Policía Especializada de Género ha atendido a casi 30 mil mujeres.

El dolor de las familias de personas desaparecidas hizo que el Gobierno capitalino apoye con dos mil 500 pesos mensuales a cada hija o hijo de personas desaparecidas.

La Fiscalía incorporará 100 nuevos policías investigadores y 50 nuevos agentes Ministerios Públicos, dedicados exclusivamente a la investigación y a la búsqueda de las personas desaparecidas.

Así, se duplicó el personal y los recursos destinados a la Comisión de Búsqueda y se está generando un plan de búsqueda e investigación por cada persona desaparecida.

Con estos resultados, los feminicidios se han reducido un 48 por ciento, y además, 97 por ciento de los feminicidas están en la cárcel o tienen orden de aprehensión.

14 mil mdp en educación

En educación, se destinaron de 14 mil millones de pesos, con seis nuevos programas educativos. Con 1, 2, 3 por Mi Escuela, se invirtieron más de mil 500 millones para renovar por completo 782 escuelas públicas, dos millones por plantel.

Se inició un programa de educación artística en las escuelas: Do, Re, Mi, Fa, Sol, donde medio millón de niñas y niños han recibido clases de música con la entrega de decenas de miles de instrumentos y la participación de 500 profesoras y profesores de música.

El programa Auxilio Escolar logró la reducción del 60 por ciento de incidentes de seguridad afuera de las secundarias y preparatorias públicas.

Nueva Clínica Condesa

Para la salud se implementó una estrategia de prevención y promoción de la Salud Casa por Casa, 730 servidores de la salud han visitado 134 familias para combatir las tres epidemias nacionales: diabetes, hipertensión y obesidad.

Se destinaron 85 millones en una nueva Clínica Condesa para ser la capital de la prevención y atención del VIH y así lograr una ciudad libre de discriminación ahora y libre de contagios por VIH en el 2030.

La salud mental es una de las prioridades del Gobierno capitalino; con un innovador de bienestar emocional en todas las secundarias y preparatorias públicas, con 200 profesionales, han atendido a más de un millón de jóvenes y han prevenido 150 casos de riesgo suicida.

85% más cobertura de programas sociales

El presupuesto de vivienda se duplicó de cuatro mil a nueve mil millones de pesos cada año y se han entregado seis mil viviendas sociales nuevas y se mantienen siete mil en construcción.

Desde el inicio de la administración se construyen 64 estancias infantiles para 20 mil niñas y niños y 32 Casas de las 3R, servicios públicos para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo doméstico que históricamente han realizado las mujeres.

Se creó el programa de Autonomía Económica de las Mujeres con Capital Semilla, formación y acompañamiento a cuatro mil mujeres emprendedoras.

En dos años aumentó el 85 por ciento la cobertura de programas sociales y otros apoyos directos que llegarán este año a dos millones 600 mil personas con una inversión de 23 mil millones.

Con el programa Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, el apoyo alcanzó a 20 mil mujeres embarazadas. Desde la Cuna, este año se benefició a más de 170 mil niñas y niños.

Este año, 200 mil estudiantes universitarios reciben una beca para el transporte.

Con el programa Ciudad que cuida a quien cuida, en apoyo a mujeres cuidadoras de tiempo completo, en 2026, 155 mil personas, de 57 a 59 años, reciben el Ingreso Ciudadano Universal.

Se creó la Pensión Hombres Bienestar, que llegará a 154 mil personas.

Con Mercomuna se benefició a 600 mil familias con un modelo disruptivo: vales canjeables en mercados y tiendas locales, tiendas de barrio.

Adicionalmente se crearon las Aldeas Juveniles para que ningún joven tenga que buscar en la violencia las oportunidades que la ciudad debe garantizar; cinco mil jóvenes en situación de exclusión han sido parte de 13 Aldeas Juveniles, con escuelas transitorias y oportunidades de empleo.

Para los pueblos originarios, en cuanto concluyan las lluvias, se pavimentarán todas las carreteras entre los pueblos: de Milpa Alta, de Xochimilco, de Tlalpan, de Magdalena Contreras, de Cuajimalpa y de Tláhuac y habrá un gran programa especial, RTP eléctricos.

Otro Mundial fue posible: abierto, participativo, democrático, sin racismo, sin xenofobia ni discriminación. Se renovaron 316 canchas mundialistas.

Doce millones de personas se apropiaron del espacio público, fueron recibidas cuatro millones de personas de 84 países y se alcanzó una derrama económica de 66 mil millones de pesos.