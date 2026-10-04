Azucena Cisneros llama a mantener fuera de Ecatepec a perfiles deshonestos

Durante la Cuarta Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, llamó a la población a defender la vida pública del municipio bajo principios de honestidad y cuestionó un eventual regreso de grupos que, según sus señalamientos, estuvieron vinculados con prácticas de corrupción y con la gestión del agua como negocio.

En el Distrito XVI federal, la alcaldesa afirmó que la ciudadanía debe mantenerse organizada para defender la soberanía y los principios que, dijo, deben regir la administración pública.

“En Ecatepec nadie que no sea honesto pasará. ¡No pasará!, ¡No pasará!, ¡No pasará! De nosotros depende, compañeras y compañeros; no podemos volver a permitir que pase gente deshonesta, gente sin escrúpulos”, expresó.

Durante el encuentro, realizado en el Deportivo Villas de Guadalupe Xalostoc, Cisneros Coss preguntó a los asistentes si querían que regresaran quienes, de acuerdo con sus cuestionamientos, dejaron al municipio sin agua, convirtieron el recurso en un negocio o saquearon Ecatepec. La respuesta de los asistentes fue un “no” unánime, según lo reportado sobre el acto.

“Pues desde aquí les decimos que no van a pasar y que el pueblo, el pueblo es sabio y sabrá defender la vida pública honesta de este gran municipio”, sostuvo.

Respaldo a gobiernos federal y estatal

La presidenta municipal también destacó el respaldo expresado durante la asamblea hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, en el contexto del llamado a defender la soberanía nacional.

Cisneros Coss señaló que Ecatepec está dispuesto a mantener la organización para defender al país, la soberanía, los principios y los derechos adquiridos por la población.

“Aquí estamos, un gran ejército para nuestra gobernadora y nuestra presidenta, listos para seguir defendiendo el país, defender la soberanía, los principios, pero también los derechos que ha adquirido la gente”, afirmó.

Este tipo de asambleas forman parte de una serie de encuentros que la alcaldesa ha encabezado en distintos distritos federales de Ecatepec para abordar la defensa de la soberanía y expresar respaldo al gobierno de Sheinbaum. En una asamblea anterior, Cisneros Coss también había planteado que las decisiones sobre el municipio corresponden a sus habitantes.

Destaca avances de la administración municipal

En materia de seguridad, la alcaldesa señaló que Ecatepec cuenta con el respaldo del gobierno federal y mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, además de solicitar a la gobernadora mexiquense mantener el apoyo al municipio.

Cisneros Coss también hizo un balance de su administración y sostuvo que, durante el año y ocho meses de gobierno, se ha trabajado para mejorar la calidad de vida de la población y los servicios públicos.

No obstante, reconoció que aún existen pendientes: “¡Nos falta mucho!”, afirmó, al tiempo que planteó que el resto de la administración continuará trabajando de manera conjunta con la población y bajo el principio de honestidad.

La alcaldesa estuvo acompañada por el exsecretario de Movilidad Daniel Sibaja, los exdiputados locales Camilo Murillo y Raúl Ponce, así como por los líderes Roberto Montañez y Guadalupe Martínez Pallares, además de otros representantes del municipio.

La defensa de la soberanía y la participación ciudadana han sido temas recurrentes en las asambleas encabezadas por Cisneros Coss. En agosto pasado, durante otro encuentro, la presidenta municipal vinculó este concepto con acciones relacionadas con agua, seguridad, recuperación de espacios públicos y atención a las causas.