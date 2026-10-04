Ecatepec retira objetos que obstruían banquetas durante operativo Rastrillo Social

El gobierno de Ecatepec implementó en Santa María Tulpetlac el operativo Rastrillo Social, como parte de la plataforma “Ecatepec sin Mordidas”, con el objetivo de recuperar espacios públicos y garantizar el libre tránsito de peatones y vehículos.

Durante el operativo, realizado a petición de habitantes de la comunidad, autoridades municipales retiraron una cama instalada sobre la banqueta de avenida Las Torres y diversos objetos que obstruían la vía pública en calle Yucatán.

Al encabezar las acciones, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss señaló que las banquetas deben mantenerse libres para garantizar la movilidad de la población.

“La banqueta es vía pública, no es la extensión de una casa, no es la parte de un negocio”, advirtió.

En calle Yucatán, la alcaldesa constató que un cuarto de una vivienda fue construido sobre la banqueta, situación que obliga a los peatones a desplazarse por el arroyo vehicular.

En el mismo punto, autoridades detectaron que un particular utilizaba la vía pública para almacenar materiales reciclables, entre ellos un contenedor con PET y otros objetos. El ocupante fue notificado para retirarlos, debido a que impedían el tránsito peatonal y vehicular y representaban un riesgo para la población.

En avenida Las Torres, esquina con Cerrada de Tijuana, personal municipal retiró una cama colocada en la banqueta, presuntamente utilizada por una persona en situación de calle. La estructura ocupaba prácticamente toda la acera y en el lugar también se encontró acumulación de basura.

Asimismo, durante la inspección de un parque ubicado sobre avenida Las Torres, las autoridades localizaron cartones y cobijas en la parte superior de un tobogán o resbaladilla, por lo que señalaron que el juego infantil era utilizado presuntamente como refugio.

El operativo Rastrillo Social cuenta con la participación de personal de distintas áreas del gobierno municipal, entre ellas Consejería Jurídica, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Protección Civil, Gobierno, Movilidad, Mercados y Tianguis, así como Seguridad Ciudadana y Tránsito.

Las autoridades municipales informaron que iniciarán los procedimientos legales correspondientes para demoler el cuarto de tabique construido sobre la banqueta de calle Yucatán y recuperar el espacio para uso de la comunidad.

El gobierno municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para mejorar la movilidad, seguridad y recuperación del espacio público en Ecatepec.