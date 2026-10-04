Detienen a pareja investigada por violencia familiar y abuso sexual contra un menor en Temoaya





La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de Vanessa “N” y Óscar “N”, investigados por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y abuso sexual, respectivamente, en agravio de un menor de edad.

El pasado 26 de septiembre el menor se encontraba con sus padres en un domicilio de la localidad de Tlaltenango Abajo, en Temoaya, donde presuntamente la mujer lo habría agredido física y psicológicamente, además de negarle alimentos.

La Fiscalía señaló que, durante una revisión, se detectó que el menor presentaba una cicatriz derivada de una quemadura de segundo grado con una impronta de plancha.

Horas después, entre el 26 y 27 de septiembre, el menor habría sido víctima de tocamientos de índole sexual, aparentemente cometidos por el hombre investigado.

Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra Vanessa “N”, por el probable delito de violencia familiar, y Óscar “N”, por abuso sexual, ambos en perjuicio de la misma víctima.

Los agentes de la Fiscalía mexiquense cumplimentaron las órdenes y trasladaron a los detenidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedaron a disposición de un juez.

La FGJEM indicó que, en caso de que sean declarados culpables, Vanessa “N” podría enfrentar una pena de tres a siete años de prisión por violencia familiar, mientras que Óscar “N” podría recibir de ocho a 15 años de prisión por el delito de abuso sexual.

También son investigados por la muerte de otro menor

La pareja se encuentra además relacionada con una investigación distinta por el homicidio de otro menor de edad, hijo de ambos, ocurrido el 24 de septiembre pasado en la misma localidad de Tlaltenango Abajo.

Según la Fiscalía, elementos de la Policía Municipal acudieron a un domicilio de la zona, donde localizaron el cuerpo sin vida de un niño.

Las periciales determinaron como causa de muerte una hemorragia aguda secundaria a la ruptura de várices gástricas. La dependencia señaló que el menor no habría recibido atención médica pese a presentar un padecimiento previo, aparentemente relacionado con descuidos físicos y de alimentación.

El cuerpo también presentaba signos de violencia sexual reciente y antigua, por lo que la Fiscalía inició las investigaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento e identificar a los posibles responsables.

La FGJEM precisó que los dos detenidos deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.