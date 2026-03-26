Huixquilucan convoca a Cabildo Abierto; ciudadanía podrá participar con voz en decisiones públicas

Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y abrir espacios de diálogo directo con las autoridades, el Ayuntamiento de Huixquilucan lanzó la convocatoria para participar en la próxima sesión de Cabildo Abierto, donde las y los habitantes podrán expresar sus propuestas e inquietudes sobre temas de interés común.

La iniciativa, encabezada por la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco, busca consolidar un modelo de gobierno más cercano, transparente y participativo, en el que la ciudadanía tenga incidencia en la toma de decisiones públicas.

De acuerdo con la convocatoria, la sesión se llevará a cabo el próximo lunes 13 de abril de 2026 en la Sala Alterna de Cabildos del Centro Administrativo Pirules, donde los participantes tendrán derecho a voz, pero sin voto.

Un espacio para ser escuchados

El Cabildo Abierto es un ejercicio que permite a los ciudadanos involucrarse directamente en los asuntos públicos, promoviendo acuerdos, mayor legitimidad en las decisiones gubernamentales y fortaleciendo la transparencia.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de ejercicios permiten recoger de primera mano las problemáticas que enfrentan las comunidades, así como propuestas de solución que pueden ser consideradas en las resoluciones del Ayuntamiento.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar las y los habitantes del municipio de Huixquilucan que deseen exponer temas de interés colectivo —no asuntos personales o privados— y que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El registro estará abierto del 23 de marzo al 8 de abril de 2026, en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicadas en el Palacio Municipal, en un horario de lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 horas.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser habitante del municipio

Presentar una solicitud por escrito con el planteamiento

Incluir domicilio dentro del municipio

Adjuntar identificación oficial y documentación de respaldo

¿Qué temas no serán admitidos?

La convocatoria establece que no serán aceptadas solicitudes relacionadas con intereses personales, trámites administrativos específicos, concesiones, uso de suelo, ni asuntos que correspondan a autoridades estatales o federales.

Participación con orden

Durante la sesión, los asistentes deberán mantener el orden, respetar las intervenciones y evitar participar directamente en las deliberaciones del Ayuntamiento, ya que de lo contrario podrán ser llamados al orden o retirados del recinto.

Con este ejercicio, el gobierno municipal busca consolidar un canal directo entre ciudadanía y autoridades, fomentando una participación activa que incida en el desarrollo del municipio.

La convocartoria completa la puedes encontrar en: https://bit.ly/47krgBS