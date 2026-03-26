Pensión Hombres Bienestar 2026: registro y requisitos para recibir el apoyo en CDMX (Facebook: Banco del Bienestar)

La Pensión Hombres Bienestar 2026 en la Ciudad de México es un programa social dirigido a hombres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de brindar un apoyo económico que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Este esquema busca atender a un sector de la población que aún no accede a la pensión universal para adultos mayores.

El registro al programa se realiza de manera presencial en módulos habilitados por el gobierno capitalino, por lo que es importante conocer los requisitos, documentos y el proceso paso a paso para evitar contratiempos y asegurar la correcta inscripción.

Requisitos para registrarse a la Pensión Hombres Bienestar 2026

Para acceder a este programa, los interesados deben cumplir con ciertos criterios establecidos por las autoridades de la Ciudad de México.

El principal requisito es tener entre 60 y 64 años de edad y residir en la capital del país.

Además, es necesario presentar documentación oficial como identificación vigente, CURP y comprobante de domicilio reciente. Estos documentos deberán entregarse en original y copia durante el proceso de registro en los módulos autorizados.

Paso a paso: así puedes hacer el registro a la Pensión Hombres Bienestar 2026 en CDMX

Para registrarse en la Pensión Hombres Bienestar 2026, los interesados deben acudir a uno de los módulos de atención habilitados en la Ciudad de México durante las fechas establecidas en la convocatoria oficial.

Una vez en el módulo, deberán entregar su documentación completa para su validación. Posteriormente, el personal encargado realizará el registro en el sistema y proporcionará un comprobante, con el que el solicitante podrá dar seguimiento a su proceso.

Es fundamental verificar que todos los datos proporcionados sean correctos, ya que cualquier error podría retrasar la incorporación al programa o la entrega del apoyo económico.

Pensión Hombres Bienestar 2026: monto del apoyo

La Pensión Hombres Bienestar 2026 otorga un apoyo económico bimestral de 3,000 pesos, el cual se entrega a los beneficiarios que cumplan con todos los requisitos y sean aceptados en el padrón.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las fechas oficiales de registro, ya que el proceso no está disponible de manera permanente. Asimismo, es importante conservar el comprobante de inscripción y consultar los canales oficiales para conocer los resultados.

Este programa forma parte de las estrategias sociales del gobierno de la Ciudad de México para ampliar la cobertura de apoyos económicos y garantizar mejores condiciones para la población adulta que aún no accede a otros esquemas de pensión.