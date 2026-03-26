Rescatan a cachorro de tigre de bengala en un patio de 2x2 en Ecatepec

Rescate de cachorro de tigre de bengala en Ecatepec

Un cachorro tigre de bengala fue rescatado dentro de un domicilio de la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc, en Ecatepec, Estado de México luego de una denuncia ciudadana que dio alerta sobre el presunto ejemplar, así lo informó la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

El operativo ocurrió la madrugada de este jueves, cuando policías municipales, estatales y elementos de la Marina acudieron al domicilio señalado por intervenir y asegurar al cachorro.

“Esta mañana, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, la Consejería Jurídica Ecatepec y la Dirección de Medio Ambiente y Ecología de Ecatepec, colaboramos con la policía estatal en el rescate de un cachorro de tigre de bengala localizado al interior de una vivienda en la colonia Villas de Guadalupe Xalostoc”, indicó Protección Civil y Bomberos de Ecatepec en una publicación de sus redes sociales.

“Durante la intervención, y al no acreditarse la documentación legal para la posesión del felino, el ejemplar fue entregado y trasladado, junto con el supuesto propietario, ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para continuar con el proceso correspondiente”, agregó la dependencia.

Asimismo, días antes del rescate, vecinos difundieron imágenes por redes sociales denunciando que el felino vivía en un espacio muy reducido, de apenas 2x2 metros.

En el lugar, las autoridades identificaron a Carlos “N”, de 36 años, como presunto propietario del animal. No obstante, no pudo comprobar la legal posesión del tigre.

Por esto, fue presentado ante el Ministerio Público federal, mientras que caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República para determinar su situación legal.

El tigre fue trasladado bajo resguardo para recibir valoración médica y garantizar su bienestar, siguiendo los protocolos correspondientes para este tipo de especies. Asimismo, el inmueble fue asegurado por las autoridades estatales mientras se continúan con las indagaciones correspondientes.