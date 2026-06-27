Diputada llama a participar en el Primer Parlamento del Comercio Popular de la CDMX

Comercio Popular (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo y participación para las personas dedicadas al comercio popular, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso de la Ciudad de México, Judith Vanegas, llamó a las y los ciudadanos a participar en el Primer Parlamento del Comercio Popular de la Ciudad de México 2026.

A unos cuantos días de que termine la convocatoria para las personas que quieran participar en el parlamento (a concluir el 1 de julio a las 13:00 horas) Judith Vanegas señaló que con el ejercicio legislativo se buscan abrir canales de participación ciudadana que permitan conocer las necesidades, retos y propuestas de quienes forman parte del comercio popular en la Ciudad de México.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años con residencia en la capital del país interesadas en contribuir con propuestas y opiniones relacionadas con el fortalecimiento de este sector, que representa una importante fuente de empleo e ingresos para miles de familias.

Las personas interesadas podrán consultar las bases completas y requisitos de participación mediante los códigos QR habilitados en la convocatoria, donde también se encuentra disponible el formulario de registro.

Con este ejercicio parlamentario se pretende generar propuestas, de primera mano, que contribuyan al diseño de políticas públicas y acciones legislativas orientadas al fortalecimiento, ordenamiento y desarrollo del comercio popular en la capital del país.