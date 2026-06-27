Rehabilitan nueva unidad deportiva en Ciudad Azteca segunda sección en Ecatepec

Ciudad Azteca

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la Unidad Deportiva de la Salud en Ciudad Azteca 2ª Sección, donde afirmaron que un espacio recuperado que busca fomentar el deporte, la convivencia y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes del municipio.

Durante la inauguración, la Cisneros Coss destacó que el lugar se encontraba en abandono y por ello, fue rehabilitado para convertirse en un punto de encuentro para la comunidad, con el objetivo de ofrecer más oportunidades de recreación y actividad física.

La obra forma parte del programa “Cambia de Cancha”, mediante el cual el gobierno municipal recupera espacios públicos para fortalecer el tejido social y promover entornos más seguros y saludables.

Cisneros Coss afirmó que la atención a las causas contribuye a transformar las comunidades e indicó que cada cancha recuperada representa un avance hacia un municipio con mayor paz, bienestar y mejores condiciones para las juventudes.

La presidenta municipal reiteró que la recuperación de las unidades deportivas refleja el cambio que vive el municipio y refrendó el compromiso de su administración con la creación de espacios públicos dignos para la convivencia y el desarrollo de las familias.

La Crónica de Hoy 2026