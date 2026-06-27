PT propone incluir a personas cuidadoras en el Sistema Nacional de Salud

Diputado local busca avanzar en la dignificación de las personas cuidadoras que esperan afuera de los hospitales

El grupo parlamentario del PT en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que sea reconocido el papel de las personas cuidadoras dentro del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con el documento, promovido por el coordinador de la bancada, Ernesto Villarreal, “es frecuente observar a personas cuidadoras y familiares que pernoctan a la intemperie, en banquetas, camellones, patios o pasillos, recurriendo a soluciones improvisadas para descansar, protegerse del clima o esperar información sobre el estado de salud de sus seres queridos”.

Dicha situación no sólo implica incomodidad, sino también desgaste físico, emocional y económico para quienes sostienen cotidianamente tareas de cuidado.

La iniciativa busca reformar la Ley General de Salud, en materia de cuidados hospitalarios, acompañamiento e infraestructura. En caso de aprobarse, el dictamen correspondiente sería enviado al Congreso de la Unión, por tratarse de una ley federal.

¿En qué consiste la iniciativa?

El documento propone incorporar el enfoque de cuidados en dicho Sistema mediante cuatro acciones complementarias.

La primera es que se reconozca el derecho de las y los usuarios de los servicios de salud a estar acompañados durante su atención médica, hospitalización o urgencias; así como a que se garantice el derecho de familiares, acompañantes y personas cuidadoras a permanecer en condiciones dignas de estancia y espera.

La tercera acción es que también se reconozca la participación de personas cuidadoras como co-auxiliares del equipo de salud, en casos de personas en situación de dependencia, bajo orientación y supervisión del personal sanitario.

Y por último, incorporar el enfoque de cuidados dentro de la planeación y fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria.

El dictamen señala que cuando una persona enferma llega a urgencias, es hospitalizada o permanece en atención prolongada, los familiares y las personas cuidadoras permanecen durante varias horas o incluso días en el sitio para brindar apoyo emocional, comunicación y asistencia de actividades básicas de cuidado, principalmente cuando son menores de edad y personas adultas o con alguna discapacidad.

“Sin embargo, pese al papel fundamental que desempeñan las redes familiares y de cuidado en los procesos de recuperación, el marco jurídico sanitario federal no reconoce plenamente esta realidad ni establece obligaciones explícitas respecto del acompañamiento hospitalario y las condiciones materiales mínimas para su ejercicio”.

Asimismo, afirma que la ausencia de reconocimiento institucional del cuidado limita la participación ordenada y supervisada de las personas cuidadoras dentro del entorno hospitalario, y mantiene invisibilizadas las condiciones precarias que enfrentan miles de familiares y acompañantes que permanecen fuera de hospitales y unidades médicas sin acceso a espacios adecuados de estancia y espera.

Ernesto Villarreal destaca en el documento que la atención médica no ocurre de manera aislada, y que la enfermedad y recuperación de la persona enferma se desarrollan dentro de redes familiares y comunitarias de cuidado. Por ello, afirma que garantizar el derecho a la salud implica también reconocer y dignificar a quienes acompañan, cuidan y esperan.

Además, aclara que su iniciativa no pretende sustituir al personal médico o de enfermería, ni trasladar a las familias responsabilidades que corresponden a las instituciones públicas de salud. Por el contrario, precisa, busca brindar certeza jurídica a una realidad cotidiana que actualmente ocurre en hospitales y unidades médicas de todo el país.