Tlalpan habilita punto permanente para acopio de electrónicos en el Deportivo Sánchez Taboada

La alcaldía Tlalpan puso en operación un punto fijo para la recepción de residuos electrónicos y electrodomésticos en desuso. El módulo, conocido como Reciclatrón, se ubica en el Deportivo Rodolfo Sánchez Taboada y operará todos los días.

En la apertura del espacio, la alcaldesa Gaby Osorio señaló que la decisión de establecer un centro permanente de acopio surgió a partir de solicitudes vecinales registradas en jornadas previas, en las que se recolectaron hasta siete toneladas de electrónicos en un par de días.

El nuevo punto permite a habitantes de la demarcación llevar aparatos como televisores, celulares, computadoras, microondas y lavadoras, entre otros artículos eléctricos y electrónicos que ya no funcionan o quedaron en desuso.

Este módulo forma parte de la estrategia que la alcaldía realiza en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y con apoyo del gobierno capitalino encabezado por Clara Brugada, con el propósito de mejorar el manejo de residuos en la demarcación y reducir el impacto ambiental asociado a este tipo de desechos.

La alcaldesa explicó que el punto de acopio se integra a una política más amplia de manejo de residuos y acciones ambientales emprendidas en la demarcación, entre ellas la vigilancia del suelo de conservación frente a la tala ilegal y el crecimiento de la mancha urbana.

En ese sentido, indicó que se han destinado recursos y coordinación interinstitucional para reforzar la vigilancia ambiental, al tiempo que se busca ordenar desde el origen la forma en que se generan y disponen los desechos.

Como parte de estas acciones, informó que se creó un gabinete estratégico de gestión de residuos en el que participan distintas áreas operativas, con el propósito de atender problemáticas relacionadas con rutas de recolección, horarios y cobertura del servicio en colonias y pueblos de Tlalpan.

La funcionaria recordó que recientemente se incorporaron seis nuevos camiones recolectores al servicio de limpia: tres adquiridos por la alcaldía y tres aportados por el Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de fortalecer la recolección domiciliaria.

El punto permanente de Reciclatrón se suma a las jornadas itinerantes que ya se realizaban en distintos puntos de la alcaldía y busca facilitar a la población el reciclaje de aparatos electrónicos, cuya disposición inadecuada puede representar riesgos ambientales por los materiales que contienen.

Autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para utilizar este espacio de manera regular y evitar que los dispositivos electrónicos en desuso permanezcan almacenados en los hogares o sean desechados junto con la basura común.