Suspenden espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas” en Parque Lira

Alicia en el País de las Maravillas llega al Parque Lira en CDMX

El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó suspender los trabajos en Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para el espectáculo inmersivo “Alicia en el País de las Maravillas”.

El alcalde, Mauricio Tabe, lamentó la cancelación del evento, y señaló que se trataba de un proyecto que representaba una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar, la cultura y la recuperación de espacios públicos.

Además, destacó, que cumplía con los requisitos necesarios, “sin embargo, por intereses políticos se decidió cancelarlo, ya que de último momento se solicitaron permisos adicionales que no requería este tipo de espectáculo”, precisó.

De acuerdo con el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la medida se dio luego de que vecinos denunciaron que se cerró el 90% del lugar y surtió efectos de inmediato y se mantendrá vigente hasta que se dicte sentencia. Asimismo, prohíbe la instalación de cualquier valla o cercamiento que impida el acceso libre al parque.

De acuerdo con los legisladores morenistas, fueron las vecinas y vecinos de la alcaldía, integrantes de diversas Comisiones de Participación Ciudadana, quienes documentaron tres problemáticas principales: el cierre total del parque al público; la tala de árboles y el desplazamiento de fauna; y la instalación de estructuras para un espectáculo privado que afectaban el patrimonio urbano de Tacubaya.

Esta resolución llega después de que, el pasado 18 de marzo, elementos policiales de la alcaldía reprimieran a los mismos vecinos mientras protestaban por el abandono y cierre del parque.

El alcalde lamentó que, “con mentiras, desinformación y calumnias se esté castigando a las y los vecinos, privándolos de un evento de clase mundial que no sólo traería entretenimiento de calidad, sino también mejoras al Parque Lira, mayor seguridad y una importante derrama económica para la zona”.

Además, señaló que este tipo de decisiones envían una mala señal, ya que reflejan que en la ciudad se siguen ahuyentando inversiones y obstaculizando proyectos positivos, sobre todo en alcaldías que son de oposición, en lugar de impulsarlos.

“No se le puede seguir metiendo el pie a la ciudad ni boicoteando actividades culturales por intereses políticos… Desde la Alcaldía Miguel Hidalgo reiteramos que seguiremos impulsando la cultura, las actividades familiares, la reactivación económica y las mejoras a la infraestructura urbana, porque estamos convencidos de que esa es la ruta para mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, señaló el alcalde.