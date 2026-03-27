A dos días del viacrucis, Iztapalapa se transforma entre rutina, calor y preparativos

Viacrucis en Iztapalapa

En Iztapalapa, a solo dos días de que inicie la esperada Semana Santa, la vida cotidiana transcurre con una aparente normalidad que, sin embargo, se mezcla con señales cada vez más evidentes de la preparación para uno de los eventos religiosos y culturales más importantes del país. La Macroplaza Iztapalapa se convierte en el epicentro de esta transformación paulatina, donde conviven la rutina de los vecinos y el montaje de la emblemática representación del viacrucis.

Desde temprano, alrededor de las 9 de la mañana, el movimiento comenzó a hacerse visible. Trabajadores y técnicos iniciaron el armado de la estructura principal del escenario, una compleja armazón metálica que poco a poco va tomando forma para simular los pilares que formarán parte del recorrido escénico. Entre tubos, andamios y cables, la escena parecía más cercana a la de un concierto masivo que a una representación religiosa, aunque en realidad es una mezcla de ambas,tradición y logística moderna.

Mientras algunos observaban con curiosidad, un hombre se detuvo en medio de la plaza. Con su teléfono en mano, inició una videollamada. Del otro lado, probablemente un familiar lejano, seguía con atención las imágenes que él mostraba: “Mira, ya están montando el escenario”, decía con un tono entre orgullo y emoción. Ese pequeño momento reflejaba lo que significa este evento para los habitantes, no es solo una tradición local, sino un acontecimiento que trasciende fronteras familiares y geográficas.

A pesar de la inminente llegada de miles de visitantes, el ambiente aún conservaba cierta tranquilidad. Las familias, recién iniciadas las vacaciones, paseaban con calma. Niños corrían hacia los juegos, mientras padres y madres buscaban sombra bajo los árboles que rodean la plaza. El contraste era evidente,por un lado, la cotidianidad; por el otro, la construcción de un escenario que en pocos días será testigo de una multitud.

Conforme avanzó la mañana, el sol comenzó a imponerse con fuerza. El calor se volvió protagonista y el aire adquirió ese característico bochorno que anuncia las jornadas largas bajo el cielo abierto. Fue entonces cuando los camiones de sonido empezaron a llegar. Uno tras otro, se estacionaban cerca de la estructura principal, descargando enormes bocinas que serían colocadas estratégicamente para garantizar que cada palabra, cada diálogo y cada efecto sonoro pueda ser escuchado por los asistentes.

El montaje del audio no estuvo exento de dificultades. Entre cables que se extendían sobre el suelo y técnicos ajustando conexiones, se escuchaban ruidos de interferencia, zumbidos y pruebas de micrófono. “Probando, uno, dos…”, resonaba en distintos puntos de la plaza, mezclándose con el murmullo de la gente. Era el sonido de la preparación, del ensayo previo a un evento de gran magnitud.

Viacrucis en Iztapalapa

Pero no todo giraba en torno al escenario. En las calles aledañas, otro tipo de actividad se desarrollaba con igual importancia. Un grupo de personas, en su mayoría adultos mayores, trabajaba con brochas y pintura para delimitar líneas sobre el asfalto. Su labor, silenciosa pero fundamental, busca organizar el tránsito y garantizar la seguridad durante los días de mayor afluencia.

Sus movimientos eran pausados pero constantes. Bajo el sol, con sombreros y ropa ligera, se inclinaban una y otra vez para trazar líneas rectas sobre la calle. No había prisa en su actuar, pero sí una determinación clara. Algunos intercambiaban palabras breves, otros se concentraban en su tarea. Todos compartían un mismo objetivo contribuir, desde su trinchera, a que la celebración se lleve a cabo de la mejor manera.

Viacrucis en Iztapalapa

Alrededor de la zona cercada, los comerciantes también comenzaban a instalarse. Puestos ofrecían desde bisutería hasta juguetes. Los colores llamativos de los productos contrastaban con el gris del pavimento y el blanco de las estructuras del escenario. Era un recordatorio de que, además de un evento religioso, la Semana Santa en Iztapalapa también es un espacio de encuentro social y actividad económica.

Viacrucis en Iztapalapa

Entre los sonidos que destacaban, uno en particular evocaba la memoria colectiva: la campana de los vendedores de bonice. Ese tintineo metálico, acompañado del grito característico del vendedor, se abría paso entre el bullicio. Junto a ellos, los puestos de helados ofrecían un respiro ante el calor, atrayendo tanto a niños como a adultos.

El entorno comenzaba a transformarse gradualmente. Las vallas metálicas delimitaban espacios, anticipando la organización que será necesaria para recibir a miles de personas. Aunque aún no hay multitudes, el esqueleto del evento ya está presente: estructuras, sonido, comercio y comunidad.

La escena en la Macroplaza es, en esencia, una suma de esfuerzos. Técnicos, trabajadores, comerciantes, vecinos y visitantes temporales conviven en un mismo espacio, cada uno con un papel distinto pero complementario. La preparación de la Semana Santa no es solo un proceso logístico, sino también una expresión de identidad colectiva.

A medida que el día avanza y el sol comienza a descender, las sombras se alargan sobre el pavimento. El ritmo disminuye ligeramente, pero no se detiene. Algunas bocinas ya están en su lugar, la estructura del escenario muestra avances significativos y los puestos continúan afinando detalles.

Iztapalapa, en estos días previos, vive una especie de antesala. No es todavía el momento culminante, pero sí el preludio que permite entender la magnitud de lo que está por venir. Entre la normalidad cotidiana y la expectativa colectiva, la alcaldía se prepara para una de sus celebraciones más emblemáticas.

Así, entre el sonido de herramientas, el murmullo de la gente y el calor del mediodía, se escribe una historia que se repite cada año, pero que siempre encuentra nuevas formas de manifestarse. Una historia donde la fe, la tradición y la comunidad se entrelazan en cada detalle, desde una línea pintada en el asfalto hasta la estructura monumental que pronto será el escenario del viacrucis.