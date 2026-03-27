Cae “La Besucona”, se disputa la venta de droga con “Los Malportados” en Iztapalapa

Detenido Erick Magaña Márquez, aliss "La Besucona". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron Erick Magaña Márquez de 33 años de edad, alias “La Besucona”, líder del grupo delictivo “Los Besucones”, narcomenudistas, ladrones y homicidas con operaciones en la alcaldía Iztapalapa.

A Magaña Márquez se le atribuye su participación en al menos tres homicidios ocurridos en la alcaldía Iztapalapa en 2024 y uno más en diciembre de 2025 derivado de disputas por la venta de narcóticos con integrantes de la célula conocida como “Los Malportados”.

En la calzada De Tlalpan, a la altura de la colonia Country Club, “La Besucona” conducía un vehículo color gris sin placas de circulación, mientras fumaba un cigarrillo de marihuana, el cual arrojó por la ventanilla al percatarse de la presencia policial.

En ese momento, los policías le indicaron a este sujeto detener su marcha, sin embargo, repentinamente aceleró para tratar de escapar, por lo que se inició una persecución que culminó cuando lo interceptaron sobre dicha calzada en su cruce con la calle Mártires Irlandeses, en la misma colonia.

En el lugar, le realizaron una revisión y le hallaron 23 bolsitas con cierre hermético que contenían crystal y 10 cartuchos útiles.

Ahí, los policías detuvieron a “La Besucona”, de 33 años de edad y junto el vehículo y lo demás asegurado, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público.

Una vez en el Ministerio Público, se pudo saber que “La Besucona” estuvo preso en dos ocasiones, por portación de arma de fuego, fabricación e importación de objetos aptos para agredir en el año 2022 y por robo a transeúnte con violencia en el 2012.